Los libros de la semana: Jung Chang, Hye-young Pyun y Silvia Herreros de Tejada

Vuelan los cisnes salvajes Jung Chang Lumen 22,90 €

Jung Chang huyó a Occidente y fue la primera persona de la República Popular China en doctorarse en una universidad británica. En 'Vuelan los cisnes salvajes', secuela de la exitosa 'Cisnes salvajes', con 15 millones de lectores en todo el mundo, lleva la historia de su familia y su país hasta la actualidad y construye un relato sobre las dificultades que entraña vivir en una dictadura comunista y las amenazas que la China moderna plantea al orden mundial.

El pozo Hye-young Pyun Ediciones Destino 19,90 €

'El pozo' es una novela psicológica inquietante y poética que se desliza con precisión quirúrgica hacia la oscuridad. Una historia sobre lo que dejamos sin decir y lo que puede hacernos cavar nuestra propia tumba. Considerada una de las autoras más destacadas de la literatura coreana contemporánea, Hye-young Pyun ha sido reconocida con los galardones más prestigiosos de su país.

Juvencolía Silvia Herreros de Tejada Debate 20,90 €

En 'Juvencolía', Silvia Herreros de Tejada explora el deseo de ser joven para siempre: de los mitos que nos formaron al vértigo de la edad adulta. Desde ahí, la narradora teje un abecedario que va de Nunca Jamás a la contracultura, de la beca Erasmus a Instagram, de la crisis de la mediana edad a la quimioterapia, pasando por la doctora que juró haber encontrado la fuente de la eterna juventud en su jardín.

Riesgo moral Kate Jennings Muñeca Infinita 19,90 €

'Riesgo moral' cuestiona el precio del cuidado, del trabajo y la moralidad en tiempos de crisis. A Cath, su protagonista, una mujer divertida y progresista, no le queda más remedio que dejar el periodismo para dedicarse a la vida corporativa en la banca. Su marido tiene alzhéimer y necesitan dinero. Así comienza su viaje por un sistema económico que premia la ambición y castiga la compasión.

Tres noches en Ítaca Alberto Conejero Ya lo dijo Casimiro Parker 16 €

'Tres noches en Ítaca', de Alberto Conejero, es una tragicomedia sobre los vínculos familiares, el derecho a renacer en un cuerpo más viejo y el amor que siguen derramando sobre nosotros los ausentes. La obra, protagonizada por Alicia, una profesora de griego clásico que abandona a su familia y su trabajo para irse a vivir a Ítaca, es también un canto de amor a Grecia y a la cultura clásica.

L’última vegada que et dic adeu Natza Farré Angle 18,90 €

Aún hay quien piensa que las drogas aparecen en familias desestructuradas y de pocos recursos, pero en los 80 muchos jóvenes con una vida aparentemente normal sucumbieron a la heroína. Uno de ellos fue el hermano mayor de la periodista Natza Farré, que en este libro retrata con lucidez, ternura e ironía un duro episodio personal y a la vez una época marcada por el peso del silencio.

Ella Ernest Callís Edicions Cal·lígraf 18 €

Dice el periodista Ernest Callís que se siente como "si hubiera salido del armario". Necesitaba explicarle a su hija "unos hechos que le pertenecían" por si un día él faltaba, y lo ha hecho con un libro que destila dolor pero también mucho amor. En él cuenta cómo, casi en la cincuentena, se convirtió en padre en Cuba con una mujer a la que no amaba y de la noche a la mañana se vio solo y con una niña negra en Barcelona.