Ángeles Caballero, su mundo detrás del telón

El último libro de Ángeles Caballero contiene una declaración de intenciones en su título: 'Orfidal y Caballero. Diario de una mujer con carro de la compra que escribe' (Arpa Editores). Porque la autora, aunque publica artículos en medios nacionales, participa en programas de cadenas de televisión como La Sexta, en el podcast de 'La cena de los idiotés' comandado por Aimar Bretos en la SER y ha firmado un libro previo, 'Los parques de atracciones también cierran' (2003), no lleva el éxito profesional como bandera por la vida. Ella reconoce sus logros, pero los años le han enseñado que es mejor no creérselo demasiado.

“Yo creo que los periodistas necesitamos bajarnos los humos permanentemente y si somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos, que alguien nos lo baje”, dice por teléfono con el tono dicharachero que la caracteriza. “Hay que quitarle cierta solemnidad al oficio. Es importante, tiene una función y una responsabilidad, pero también un punto de entretenimiento”, sostiene. El grueso de la profesión “no salva vidas o toma decisiones que afectan a la calidad democrática”, sino que “la mayor parte de nosotros somos personas que pagamos la trimestral del IVA y hacemos lo que podemos”.

Este es el tono que tiene su nuevo libro, que funciona a modo de diario de reflexiones sobre la existencia, la suya y la de los que la rodean. Su prosa es ligera, pero no frívola (aunque es un adjetivo que no le molesta en absoluto), y recuerda a otras grandes compañeras de gremio como Carmen Rico Godoy, Nora Ephron o Maruja Torres. Cada una con su estilo, sus filias, sus fobias y sus circunstancias, pero todas con la mirada y la pluma afiladas.

Colmillo afilado

Caballero comparte sus reflexiones sobre sus relaciones personales (con sus amigos, sus hijos adolescentes y Tomás, su compañero en bienes gananciales), sus experiencias en el trabajo y las ganas que, muchas veces, la invaden de verbalizar para quedarse tranquila aquello que no puede o debe. “Me he callado muchas cosas, pero no porque soy como Peñafiel, que valgo más por lo que callo”, explica, “sino porque mi capacidad de afilar el colmillo puede tender a infinito y siempre tengo mucho miedo de ser hiriente y de hacer daño”.

El libro combina el humor y la emoción sin forzar los chistes o escarbar en la herida de los momentos trágicos

El libro combina el humor y la emoción sin forzar los chistes o escarbar en la herida de los momentos trágicos. Para ella, en concreto, la parte con la que más se divirtió al teclado fue al relatar cómo se equivocó y acabó con su marido en un funeral de una anciana desconocida: “Volvimos de la misa y me ardían los dedos. Necesitaba contarlo y que no se me escapara ningún detalle”. Si cuando dejó el alcohol perdió dos kilos, como anotó en este diario ahora público, ese día entre ella y Tomás quemaron más calorías que en una sesión de gimnasio a base de carcajadas.

Noticias relacionadas

La más complicada fue la entrada en la que se entera de que: “Hay cargos de la Comunidad de Madrid que están imputados por la investigación de los fallecimientos en residencias [durante la pandemia de Covid-19]”. Su madre fue una de las víctimas y, como explica en el texto, tuvo que dejar pasar 17 minutos antes de ponerse a teclear “para que no me pusieran una querella, me condenaran por delito de odio o me montaran una campaña viral”. Pero remarca que, en realidad, no lo hizo por ella ni por las personas aludidas, sino por su progenitora, que se merece más elegancia y “no ir acompañada de nombres y apellidos de personas a las que desprecio profundamente”. Así es ella, tanto en vivo como en papel.