Víctor Parrado, humorista: "Soy muy de papel y el olor a libro nuevo me produce mucho placer"

¿Cuáles son sus preferencias literarias?

Antes leía ficción, ahora la consumo a través del cine. Ahora ensayos sobre evolución, trabajo personal y desarrollo de conciencia. Me ayudan a estar mejor y me relaciono mejor con el mundo que me envuelve. Por ejemplo, 'El hombre en busca del sentido', de Víctor Frankl.

Hábleme de esa lectura.

Es cruda porque refleja el dualismo de la vida: sufrimiento y liberación. Vivimos con apego a lo material, pero también a creencias que nos condicionan. Es un canto a la resiliencia y a la reconexión con nosotros mismos. Todo lo que nos rodea es superfluo. Tomar consciencia de ello puede llevarnos a una forma de vivir más liviana.

¿Otro título en esta línea?

'La teoría let them', de Mel Robbins. Dicen que hasta los 40 años uno ha venido a aprender lo que ha venido a ser. A partir de entonces aprendes a soltar lo que te impide ser. La felicidad se mide en momentos de paz y tranquilidad, hay que buscar el equilibrio. Estoy en el proceso.

¿Un tercer título de autoayuda?

'Aprendiendo de los mejores', de Francisco Alcaide. Recoge pensamientos de personalidades reconocidas como Coco Chanel, Michael Jordan, Einstein, Eckhart Tolle… Me llevo mucho de la lectura, pero sobre todo de la reflexión: las personas exitosas han sabido transitar e integrar la incomodidad, la incertidumbre y el fracaso de una forma eficaz, lo que les ha permitido alcanzar los objetivos personales y profesionales que los han situado donde están.

¿Qué le supone leer?

Con tanto ruido ahí fuera es un refugio, un espacio de calma para estar conmigo, lo cual para mi profesión es muy conveniente. Es la necesidad de seguir aprendiendo y querer evolucionar. Leer es mirar adelante contemplando el pasado que nos acompaña, y señala el camino.

¿El primer libro que le enganchó en su vida?

De niño no fui un gran lector, pero de joven fue la mitología griega, 'La Ilíada' y 'La Odisea', de Homero, o 'Metamorfosis', de Ovidio.

¿Lee en papel?

Siempre. Soy muy de papel y el olor a libro nuevo me produce mucho placer.