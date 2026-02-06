LIBRERÍAS
Las Indomables, declaración y homenaje
Se encuentra en el barrio madrileño de Prosperidad, a unas pocas calles de donde vivió Mario Benedetti y en una zona donde las librerías se echaban de menos
Carmela García Prieto
Las Indomables es una declaración y un bonito homenaje. Abierta en el barrio madrileño de Prosperidad, a unas pocas calles de donde vivió Mario Benedetti y en una zona donde las librerías se echaban de menos, el espacio fue recibido con merecida emoción.
Recién cumplido su primer mes, la librería ya funciona como punto de encuentro, sostenida por unos vecinos que, desde el primer día, están felices de ser convocados a sus conversaciones. Con una clara apuesta por la literatura latinoamericana y una defensa firme de las editoriales independientes, cada título ha sido seleccionado por su librera, Vania Reséndiz, que va construyendo el fondo con paciencia y convicción.
Tras este arranque tan acogedor, comienzan ahora las actividades, los encuentros y talleres. Un proyecto que crece desde el afecto y se levanta como un precioso legado a las mujeres de su vida.
Las Indomables
Calle de Ramos Carrión, 9
28002. Madrid
