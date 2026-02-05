'Cardem en català', el libro de tres estudiantes universitarios que busca hablar de sexo en catalán sin tabúes

'Cardemcat' es un videopodcast que nació con la idea de hablar de sexo en catalán con naturalidad y fomentar el uso de terminología sexual en esta lengua. El proyecto, creado por Laura Boj (Terrassa, 1980), Xènia Hernández (Terrassa, 2004) y Roger Miras (Barcelona, 1990), estudiantes de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, surgió con el objetivo de promover ese vocabulario poco conocido en el ámbito de la sexualidad.

El proyecto comenzó como un trabajo para la asignatura de Lingüística Catalana Aplicada, en el que tenían que incentivar a las personas a utilizar el catalán. Se les ocurrió el tema del sexo porque, según Miras, "creíamos que era un ámbito poco explorado en nuestra lengua". Lo que surgió como una simple cuenta de Instagram (@cardemcat), se transformó en un videopodcast después de que se presentaran y ganaran en 2024 el primer premio del Concurso de Videopodcast Maria Sabater de la UB. El sello Rosa dels Vents, de la editorial Penguin Random House, se les acercó tras la publicación del primer episodio para proponerles escribir un libro sobre sexo en catalán, 'Cardem en català'.

Desde el principio, 'Cardemcat' tenía el objetivo de romper prejuicios, superar la vergüenza y fomentar el uso de la terminología sexual en catalán, una lengua con una gran riqueza dialéctica y versatilidad en esta temática. A lo largo de la primera temporada, el videopodcast aborda temas como la diversidad sexual, las ETS y otros contenidos relacionados, para demostrar que no hace falta recurrir a anglicismos o expresiones en castellano.

Algo que sorprendió a sus creadores cuando pusieron en marcha el proyecto fue la dicotomía de opiniones. Miras explica que, mientras que el entorno más cercano sentía curiosidad y entusiasmo, en el ámbito universitario el recibimiento fue "accidentado": "Hubo gente extrañada a nivel negativo y comentarios muy duros, diciendo que no entendían cómo una universidad pública podía permitir esto".

La mayoría de las críticas recibidas en los episodios eran en castellano, algo que, según Hernández, evidencia el poco prestigio que tiene el catalán, que arrastra un estigma y que se considera "poco válido" para hablar de ciertos temas. "También creo que es una cuestión generacional porque los jóvenes cada vez son más conservadores y hay temas que no están dispuestos a escuchar y entender", explica. Cuesta hablar de sexo, y hacerlo en catalán aún más, por lo que, como dice Miras, el hecho de hacerlo es una forma de "militancia cultural": "Nos han hecho creer que el catalán no es sexy porque vivimos en un marco mental donde el catalán es una lengua minorizada".

El libro 'Cardem en català' recoge motes, expresiones y terminología sexual para hablar de sexo sin tabúes, y los autores lo describen como "un glosario divulgativo". Definiciones, sinónimos, frases hechas, pareados, información etimológica y capítulos sobre juguetes sexuales y consentimiento son algunos de los contenidos que se pueden encontrar en este libro, explicado de manera práctica y con un tono desacomplejado con toques de humor. De hecho, solo para referirse al acto sexual han recopilado más de 150 sinónimos.

Algo que los autores tienen claro es que el libro no responde a un perfil de lector concreto, ya que no es una cuestión de edad, sino que va dirigido a cualquier persona interesada en el sexo y en el sexo en catalán. "La gente tiene que quitarse el estigma, porque con la cantidad de palabras que hay no me creo que no haya ni una que te convenza. Además, muchas se utilizan de broma, así que si conoces cinco palabras y te ríes de cuatro, dime tú adónde vamos a parar con esto", afirma Hernández.

Noticias relacionadas

Con la publicación del libro y ya inmersos en la segunda temporada del videopodcast, los autores confían en que más personas se animen a utilizar palabras en catalán para hablar de sexo sin miedo, porque hay una gran variedad de términos y alternativas a anglicismos y castellanismos que demuestran que la lengua catalana es "igual de válida que cualquier otra para hablar de estos temas".