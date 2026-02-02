Tiempo de lobos

Uno de los pocos alivios que he encontrado al sorprenderme de ciertas injusticias es precisamente que sea aún capaz de sorprenderme, que aún me duelan las decepciones porque eso quizá significa que, como decía León Felipe, no me he acostumbrado “a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos”. La vida mancha y uno podría dejar de sacudirse la capa de polvo que se nos va acumulando y que impide mirar y que lo miren, la que nos hace desaparecer antes de tiempo. Por eso mantener la mirada si no limpia al menos no sucia es la única salvación, lo escribió en este breve poema Mary Oliver: “Instrucciones para vivir una vida: Prestar atención. Asombrarse. Contarlo”.

Son las instrucciones que sigue Nacho Vegas, uno de los grandes músicos y letristas de nuestro país, que después de prestar atención y asombrarse (según él quizá su única gran habilidad, como canta en la inspiradora ‘Los asombros’) lo cuenta en 'Vidas semipreciosas', su nuevo, oportuno y bellísimo disco. Un trabajo en el que reivindica el silencio para mirar adentro, “permitirse llorar en cada hora fantasmal”, pero también mirar hacia afuera, hacia el otro con amor, con fraternidad para unirse como si fuéramos minerales cristalizando y ser más fuertes.

Este es un álbum sereno, pero por supuesto no complaciente ni rendido, sino lleno de versos hermosos en los que se acepta la oscuridad sin dejar de buscar la luz y en el que se alaba la belleza de las piedras semipreciosas, las que se han formado tras largos procesos geológicos, pero no han llegado a diamantes ni rubíes, como cuando soñábamos con la gloria porque nos sentíamos especiales, diferentes, brillantes. Y no sólo no pasa nada, dice Vegas, sino que así está bien. En ‘Llueven moscas’ se canta así mismo: “Deja ya de lloriquear, afuera hay diez mil jardines por explorar. Todo cambiar de color, le dicen asombro y se pronuncia amor”. Un amor que es revolución, que es unión, comunidad, roca. De eso habla también este disco, de resistencia y libertad.

La hermosa ‘Fíu’ es un canto de amor de un hijo a su madre al ritmo de canción tradicional, “Fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla”, pero también es una canción política, “me enseñó que sin justicia y libertad no es cosa cierta”. Este es, como siempre en Nacho Vegas, un disco que va y viene del yo al nosotros, de su desazón personal a la colectiva como en ‘Seis pardelas’, sobre las seis sindicalistas condenadas por una campaña de protesta contra una pastelería de Gijón en defensa de una trabajadora embarazada que denunció abusos laborales. Cantada en asturiano, con participación de Rodrigo Cuevas y L-R, es una llamada a ir codo con codo a las calles y como dice la letra “cantar lo que el otro no quiere oír”.

Eso también puede aplicarse a 'Deslenguarte', una poética y cruda defensa de la libertad de expresión en la que aparece Albert Pla mentando al Rey y a Dios. El disco, estoy segura, pudo haberse llamado ‘Tiempos de lobos’, como esta canción: “La calle es un río reflejando una luna de sangre, preguntas si estamos solos y no acierto a responder, pero son tiempos de lobos y no nos podemos ir y no quisimos huir”. Nacho Vegas, nunca se rinde y no quiere que nos rindamos, ni que huyamos, apuesta por la ternura, una vez más: “estoy brutalmente solo, solo hay bestias entorno a mí, veo la muerte en sus ojos y quiero fundirme en ti porque son tiempos de lobos y no nos podemos ir”.