'La doble desaparición de Abril del Pino', de Marina Sanmartín: quiénes somos al desaparecer

Unos días antes de que acabe 2024, en plena vorágine de las fiestas navideñas, la superventas de novela negra Abril del Pino parece haber desaparecido. Da la voz de alarma es su agente, Carmen Mitre, que lleva días sin saber nada de ella. No sería extraño –suele esfumarse cuando está a punto de terminar una novela–, pero esta vez hay indicios inquietantes: cuatro días sin responder llamadas ni mensajes, silencio en redes y, en su piso, una escena desconcertante. Una botella de tequila a medias y dos copas, una rota en la alfombra.

Abril del Pino es una mujer hermética; tanto que Carmen ni siquiera conoce su nombre real. Y, como afirma José Manuel Castillo, el policía al mando, buscar algo cuando ni siquiera sabes qué estás buscando plantea un reto casi insalvable. La última vez que se vio a la escritora fue en la librería Las Palabras Mágicas, durante una reunión del célebre –y discretísimo– club de lectura Rame-Tep. Puede que a quienes crecieron en los 80 el nombre les suene: remite a ese imaginario en el que muchos soñaban con vivir una aventura como la de 'Los Goonies', recibir de regalo un 'mogwai' como Gizmo –al que no conviene dar de comer después de medianoche– y resolver los enigmas de 'El misterio de la pirámide', película de la que el club toma su nombre.

'La doble desaparición de Abril del Pino' es la sexta novela y el séptimo libro de Marina Sanmartín (Valencia, 1977), pero el lector no encontrará la prosa lírica e introspectiva de otras obras suyas. Aquí opta por un registro directo, limpio, con una narración que se pliega a la intriga. Ese viraje seguramente no sea accidental y es probable que responda a una pulsión que ha reivindicado en más de una ocasión, esa necesidad de vivir –y escribir– más de una vez.

Identidades desdobladas

En su ficción asoman siempre identidades desdobladas, recuerdos que dialogan con lo que fue y con lo que podría haber sido. Esa ligereza aparente le permite explorar con eficacia los fantasmas del pasado y las capas –a menudo incómodas– de la identidad, zona en la que la novela halla su respiración más profunda. Esta indagación deriva en preguntas incómodas: ¿Puede alguien que fue perverso –o que teme haberlo sido– convertirse en una persona decente? ¿Hasta qué punto estamos atados a nuestros actos pasados? ¿Cambian las personas o solo aprenden a ocultarse mejor?

Con un suspense ligero y destellos de humor, Sanmartín explora esa zona movediza entre lo que fuimos y lo que deseamos ser. Lo que ayer nos parecía necesario hoy puede avergonzarnos. ¿Renegamos de lo vivido o que el presente también se construye con nuestros errores?

El último capítulo deja abierta la puerta a nuevas intrigas sobre Ágata Caballé, con un cierre que funciona como invitación a continuar su historia. La novela coquetea con el 'cozy mystery', la novela enigma, el suspense y la metaliteratura, y resultará muy atractiva para quienes disfrutan reconociendo referencias literarias, cinematográficas y musicales. Es una ficción construida con retazos de una vida entre libros. Quién sabe. Quizá algunas de las anécdotas que aparecen aquí hayan resonado alguna vez entre las paredes de la librería Cervantes y compañía, en Madrid.