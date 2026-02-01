Los libros de la semana: Karen Russell, Julia Varela y Torborg Nedreaas

La Antídoto Karen Russell Sexto Piso 26,90 €

'La Antídoto' es una novela sobre la culpa, la memoria y los olvidos intencionados que se transmiten de generación en generación. Una epopeya durante el Dust Bowl que ilumina la historia estadounidense para hablar del presente y advertirnos de los peligros de nuestra época, pero sin negar las posibilidades que todavía guarda el futuro. Karen Russell demuestra poseer una imaginación sin límites.

Todo por hacer Julia Varela Ediciones B 22,90 €

La vida de Blanca se detiene tras la repentina muerte de su madre. Con 42 años, debe afrontar un duelo que lo anega todo. No es solo el vacío inmenso de la ausencia; siente que la ha perdido demasiado pronto. Julia Varela, presentadora de Eurovisión y periodista de RTVE, despliega en 'Todo por hacer' su sensibilidad y belleza narrativa con una historia que habla de la vida, de la pérdida y del amor.

Detrás del armario, el hacha Torborg Nedreaas Errata Naturae 21 €

Oscuridad en los fiordos, en las calles, en las casas. Olor a pólvora, pasos en la noche, voces, miedo… Ambientados en la Segunda Guerra Mundial, los relatos recogidos en 'Detrás del armario, el hacha', el primer libro de Torborg Nedreaas, "la Simone de Beauvoir noruega", evocan la zozobra del pueblo noruego frente a la ocupación nazi: un estado de excepción que puso en suspenso la vida cotidiana.

Las vidas de Elena María Fasce Almadía 18,90 €

'Las vidas de Elena', nueva novela de la también editora María Fasce, que con su anterior libro logró el premio Café Gijón, indaga en el duelo de una madre por la muerte trágica de su única hija. Prácticamente sola en un país que no es el suyo, Elena confía ciegamente en las recomendaciones de su terapeuta . Un accidente en el aeropuerto despertará una intriga con una mujer en donde encontrará un espejo de la vulnerabilidad en la adultez.

El hipócrita Jo Hamya Alba Editorial 21,50 €

'El hipócrita', primer libro traducido al castellano de la joven autora británica Jo Hamya (Londres, 1997) combina con maestría distintos tiempos y planos de ficción para iluminar hasta el último rincón de una compleja relación padre e hija, que es también el relato de cómo se tensa el vínculo entre dos generaciones cuando a una le llega el momento de sustituir a la otra.

No et molestis a contestar-me Salvador Espriu y Joan Vinyoli Empúries 18,90 €

Salvador Espriu y Joan Vinyoli se conocieron en 1935, cuando eran solo unos veinteañeros con vocación literaria, y su amistad duró hasta el final de sus días, a mediados de los 80. Una relación de 50 años, basada en la admiración mutua y el apoyo en momentos difíciles, que los dos poetas, posiblemente los más admirados del siglo XX en catalán, plasmaron en decenas de cartas recogidas por Natàlia Juan y Georgina Torra en esta obra.

Barcelona, trilogia policíaca Rafael Tasis Clandestina 24 €

No todos los días se llega a los 100 títulos. Lo saben bien los responsables de Clandestina, que celebran este hito de su colección Crims.cat, dedicada al 'noir' en catalán, con este volumen que reúne tres obras del escritor y político barcelonés –'Un crim al Paralelo', 'La Bíblia valenciana' y 'És hora de plegar'– protagonizadas por el comisario Jaume Vilagut y el periodista Francesc Caldes, un dúo con aires sherlockianos.