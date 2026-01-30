Sonia Ruiz, investigadora en Esade y fundadora de la consultora Noima: "Leo desde siempre porque es abrir la mente y fortalece el espíritu crítico"

¿El género que más le gusta?

La novela histórica y la geopolítica. Por ejemplo, 'El orden del día', de Éric Vuillard, acerca de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Va de una reunión secreta en 1933 en el Reichstag en la que Hitler recibe fondos para su promesa de establecer el orden. Explica el ascenso del nazismo.

¿Algún autor específico en esos temas?

Stefan Zweig, cualquier libro suyo es increíble. En 'Mensajes de un mundo olvidado' recoge artículos suyos publicados entre 1914 y 1940, y describe la Europa de entreguerras y hay en él muchos paralelismos con lo que estamos viviendo actualmente. Y en 'El mundo de ayer' escribe sobre Europa entre las dos guerras mundiales.

¿Un libro de sostenibilidad?

'El planeta inhóspito', de David Wallace-Wells. Explica muy bien hacia dónde vamos en el tema del cambio climático, con muchos datos científicos. Otro es 'El futuro por decidir', de Christiana Figueres, diplomática costarricense que consiguió el acuerdo para que todos los países se unieran contra el cambio.

Ha vivido en Grecia. ¿Alguna obra griega?

'Una vida por vivir', de Theodor Kallifatides; vivía en Suecia, y después de desarrollar toda su carrera literaria en sueco se bloqueó y comenzó a escribir en griego. Cuenta muy bien la forma en que los que vivimos años fuera nos adaptamos al nuevo país. A menudo idealizas tanto lo nuevo que recuperar lo tuyo cuesta un poco.

¿Una escritora que le haya impactado?

Virginia Woolf, en su libro 'Una habitación propia'. Defiende la independencia económica y artística de la mujer reivindicando espacios en los que reflexionar y reencontrarnos, en los que poder disfrutar sin los roles propios.

¿Lee desde niña?

Sí, en mi familia la cultura era esencial, mis padres me transmitieron el amor por los libros. Pilar Guasch regentaba la librería de mi barrio, y me dejaba leer en un rincón. Ya de mayor tengo amigos comunes con escritores como David Trueba y Bernardo Atxaga, de los que tengo los libros dedicados. Leo desde siempre, porque es abrir la mente, conocer otras realidades, y fortalece el espíritu crítico.