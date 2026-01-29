Maximiliano Legnani, director artístico de Espacio Mistral: "La literatura entró en mi vida como una idea parecida a la felicidad"

Maximiliano Legnani nació en Buenos Aires y durante más de 20 años trabajó en medios de primera línea y produciendo programas, ciclos, antologías y homenajes. "La literatura entró en mi vida como una idea parecida a la felicidad", dice para empezar. Cuando decidió mudarse a España, no todos lo entendieron: "Me decían: ‘¿Cómo te vas a ir a Madrid?’". Su llegada coincidió con un momento boyante de la La Mistral.

En ese momento, cuenta, "la actividad en la librería había crecido mucho, ya no daban abasto". Llegó a la ciudad con un perfil difícil de encasillar –periodista cultural, gestor, productor y escritor–, pero ideal para dirigir el Espacio Mistral, un proyecto autónomo, aunque conectado. "El espacio y la librería son cosas separadas", aclara, "la idea era llevar los valores culturales de La Mistral a estas expresiones artísticas".

Teatro, música, danza, cine y palabra conviven en un centro que tampoco se encasilla: "Más que teatro, queríamos que se entendiera como un algo más abierto, en un mundo dónde parece que no hay espacio para nada". Enseguida le ofrecieron asumir la dirección artística: "Les cuadraba una trayectoria híbrida, había sido crítico de teatro durante 15 años en Buenos Aires". Y, desde el principio, programa y acompaña los proyectos del espacio, muchos de ellos atravesados por la literatura, por ejemplo, en forma de adaptaciones escénicas.

Noticias relacionadas

"La actividad cultural en librerías es importante, por la felicidad que nos da a los que somos lectores de encontrarnos con otros lectores", dice sobre estos lugares, que proliferan en los focos culturales. Para Legnani, esas actividades generan comunidad, "facilitan que la gente se conozca, son estimulantes, y una posibilidad para las librerías", afirma. Y tras tres meses desde su apertura, Espacio Mistral sigue creciendo en público y en acontecimientos: "Madrid tiene una propuesta muy interesante ahora en torno a sus librerías, y nosotros queremos llegar a ser un lugar de referencia", termina el argentino.