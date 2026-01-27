‘La raíz del poder’, de Ana Bernal-Triviño: una historia de desigualdad

Ana Bernal-Triviño recuerda que 'La raíz del poder' tuvo la semilla inicial en una sensación: "En plena era digital, con inteligencia artificial, avances científicos y transformaciones profundas, seguimos debatiendo lo mismo que hace miles de años. ¿Por qué, a pesar de todos los avances, escuchamos discursos que parecen sacados de otra época? ¿Por qué las mujeres seguimos afrontando temas que ya estaban presentes en las primeras civilizaciones? ¿Realmente avanzamos como sociedad?" .

La historia, recuerda la autora con buen tino, "siempre ayuda a explicarnos como sociedad. He visto crecer la desinformación, la manipulación y los discursos reaccionarios que aseguran que la desigualdad ya no existe o que la igualdad ha llegado ‘demasiado lejos’. Discursos que, aunque ahora sostienen algunos referentes juveniles en redes, tienen miles de años y responden a una clara intencionalidad ideológica".

Por esta razón, la escritora consideró que era necesario "profundizar en las raíces del poder que todavía nos condicionan. El Paleolítico nos demuestra que no hay nada biológico detrás. Y desde ahí comienzo un recorrido por las primeras civilizaciones para mostrar cómo los mitos, las religiones, las leyes y las estructuras sociales construyeron una jerarquía. Hablo del control del cuerpo, de la herencia, de la guerra y los cuidados, de la propiedad y de la sexualidad en la creación de los primeros Estados·".

Rigor y exigencia

Explica cómo, a partir de ahí, "y con la construcción de la idea de la buena y la mala mujer, se justificaba el uso de la violencia, incluso descrita con detalle en los primeros códigos legales. Detallo cómo esas ideas viajaron a lo largo de los siglos y cómo aún están presentes en debates actuales sobre el consentimiento, la violencia machista, el aborto, la maternidad o la participación política".

Escribirlo, afirma la autora del libro, ha sido "un proceso riguroso y exigente. He leído investigaciones académicas de múltiples disciplinas, he revisado textos clásicos y he conectado todo ello con la actualidad informativa. Era fundamental ofrecer un ensayo sólido, pero también incluir algunas escenas noveladas que permitieran empatizar y humanizar a las protagonistas de aquella época. Y comprobar que, aunque pasen milenios, compartimos las mismas sensaciones y una sociedad que, en muchos aspectos, nos recuerda a lo cotidiano".

Noticias relacionadas

No es solo un viaje al pasado, advierte, "sino una herramienta para interpretar el presente. Mi deseo es que quien lo lea encuentre argumentos, contexto y una nueva mirada. Que entienda que la desigualdad no es una casualidad histórica, sino una construcción que se puede (y debemos) deshacer. Y que los avances logrados en democracia no son regalos: son conquistas frente a un poder milenario que sigue activo". En definitiva, un libro oportuno y necesario.