'Reliquia', de Pol Guasch: la escritura, la mirada de la pérdida

"Nos queda cielo aún del que escapar, / es la parte del fuego flotando sobre el agua", escribió Pol Guasch (Tarragona, 1997). Estos versos pertenecen al poemario 'La parte del fuego' –publicado en 2021 en catalán y, un año más tarde, traducido al castellano– y remiten al título del libro que, a su vez, remite a Maurice Blanchot: el escritor francés recurrió a esta imagen para aludir a aquello que se quema, a lo que uno está dispuesto a quemar o a lo que irremediablemente uno debe renunciar. La parte del fuego abre uno de los interrogantes claves para las reflexiones blanchotianas: ¿cómo evocar aquello perdido? Evocar porque lo perdido solo se puede traer al presente como evocación a través de la escritura.

"Yo te miraba. Allí, concentrado en tu andar plácido hacia el sol, no sabía que escribir era una posibilidad", leemos en 'Reliquia', una carta elegiaca al padre que se quitó la vida. Pero es algo más: es una exploración del lenguaje, es el interrogante en torno a la escritura como la única manera de acercarse a lo que se ha perdido y a esos rincones oscuros de la existencia que se definen por la falta, por lo que no está, por lo que no se ve. "Años más tarde, lo descubrí", prosigue Guasch. "¿Y si te convierto en personaje? ¿Y si transmuto mi infierno en una escenografía excesiva? ¿Y si, de repente, tu suicidio se convierte en literatura? ¿Y si esa es la única manera de llegar a una verdad reluciente y secreta?".

Cierre de ciclo

Con respecto a sus dos anteriores novelas, 'Napalm en el corazón' y 'En las manos, el paraíso quema', Guasch abandona la invención y los mundos imaginarios, pero no la ficción. Necesita convertir a su padre en un personaje, necesita de la literatura para mirar hacia atrás y buscar sentido al suicidio de este. Se pregunta "si los libros que he publicado hasta ahora han sido un desfile sutil para llegar hasta aquí, si todo lo que he escrito ha sido un intento de perfilar el contorno de quien has sido y de quien podrías haber sido", y, efectivamente, 'Reliquia' cierra en cierta manera un ciclo, pero no solo narrativo, pues en 'La parte del fuego' el autor ya había comenzado a perfilar el contorno.

Hay un diálogo directo entre el poemario y el libro a través de sus títulos: el poemario alude a lo que se quema; la novela, a lo que queda de esa pérdida, a ese elemento no solo físico que substituye lo que ya no está. De ahí que 'Reliquia' sea una novela que perfila la figura del padre, pero que no narra únicamente la vida de este. "Duras afirma que escribir no va de contar una historia, sino de evocar lo que la rodea. Yo sé que no escribo tu historia. Ni la mía. Sé que solo giro, sin detenerme, a tu alrededor".

Sabe también Guasch que de lo que se trata no es de narrar, sino de escribir; en juego está el lenguaje, no la trama. De ahí que 'Reliquia' siga siendo una exploración en torno a sus temas recurrentes: amistad, amor, relación con el otro… Temas que una vez más nos llevan a interrogarnos sobre el lenguaje como forma de relación con el otro, una confluencia de los sujetos solo posible con la cesión de una parte de uno hacia y para el otro. Y aunque siempre se pierde algo, a partir de esta pérdida se crea algo nuevo. Y 'Reliquia' habla de la construcción y reconstrucción de relaciones, de la pérdida como punto de partida. Abrazar un nuevo cuerpo a partir del abrazo del cuerpo ausente.