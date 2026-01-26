'Príncipes', de Catherine Guérard: un amor a la sombra de la guerra

Tras publicar 'Renata sin más' (1967), de Cathérine Guérard (Le Vésinet, 1929-París, 2010), la editorial Tránsito recupera la primera novela de esta escritora que, tras estos dos títulos, se esfumó del panorama literario francés. Se trata de 'Príncipes', un libro que se aleja de la escritura más experimental y arriesgada de su segunda obra. Si en 'Renata sin más' el lector se sumerge en la vida de un personaje femenino que se rebela ante la sociedad, en 'Príncipes' estamos ante una historia de amor contada a una tercera persona y en pasado.

Un joven orgulloso y que no soporta la idea de asumir obligaciones, Antoine Villers, conoce en una cena formal a un General (así, en mayúsculas) del que solo sabemos eso: su elevado rango y su inclinación por los muchachos. La historia se desarrolla en París y, aunque no se aportan coordenadas temporales, desde el principio aparece la guerra como una amenaza de fondo que, efectivamente, acaba teniendo un gran impacto en el destino de los dos hombres.

¿Un guiño a Marcel Proust? Probablemente, pues, en un momento de la pasión que vive Antoine, toma para esconderse el nombre de Morel, uno de los personajes homosexuales de 'En busca del tiempo perdido': el violinista que vuelve loco al aristócrata Charlus. Estamos lejos del imaginario proustiano, pero ambos libros comparten la fascinación por las relaciones homosexuales que desembocan en obsesión, si bien en 'Príncipes' quien pierde el juicio por amor es Antoine, el joven.

Una delicada historia de amor

Sin moralinas, más bien al contrario -Guérard describe esta delicada historia amorosa entre dos hombres con una naturalidad sorprendente, teniendo en cuenta que se escribió hace 60 años-, sí que se exploran cuestiones como el sufrimiento y la felicidad provocados por el amor, los celos, la relación de dominio y la responsabilidad, no tanto del "hombre de guerra", en segundo plano cuando se trata de amor, sino de la persona más madura respecto al joven.

El gusto de la escritora francesa por la psicología también se hace evidente a través del retrato que hace de Antoine, un estudiante con ínfulas artísticas que no encaja en la sociedad y que rehúye el amor para no sufrir. Su único objetivo: ser feliz y vivir intensamente. Pero ahí están las contradicciones asomando, y, sin esperarlo, encuentra, en este amor fusional con un hombre mayor y seductor, una realización vital… o una esclavitud, según cómo se mire.

La obra recuerda la intensidad de la literatura romántica, pero es más moderna y ágil en su prosa. Si bien es una novela más convencional, aparecen chispas de creatividad, como cuando alguien deletrea "el apellido del personaje principal, Villers, creando frases, como por ejemplo V, de Viva el Ejército", y "T, de Tu dolor, Du Perrier". Además, se divide en 20 capítulos, cada uno encabezado por un epígrafe. Encontramos desde Friedrich Nietzsche hasta Alfred de Musset y mucho William Shakespeare, concretamente el de 'Romeo y Julieta'. Aquí el elemento antagónico no son las familias enemistadas, sino la guerra, que separa a los amantes y los lleva a su perdición. Como en la obra del bardo, los "príncipes" acaban derrotados por un elemento externo: la guerra. Pero a la vez es la contienda la que los une: verla como una sombra en el horizonte lanza a Antoine a los brazos del General. Una bella lectura con trasfondo existencial.