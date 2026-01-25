Los libros recomendados por ABRIL: Muriel Spark, Lucía Baskaran y Bely Basarte

El banquete Muriel Spark Blackie Books 21 €

Publicado originalmente como 'Symposium' en 1990, 'El banquete' es uno de los grandes ejercicios de sátira social de Muriel Spark. En una elegante casa londinense, 8 invitados se reúnen para disfrutar de un banquete exquisito: faisán al coñac, vino francés, flores decorando la mesa y un apuesto mayordomo. Hablan de arte, de política y de viajes. Drama y cotilleo en las altas esferas londinenses.

La nieve invisible Eduardo Verdú Plaza & Janés 21,90 €

Con una sólida trayectoria en medios como El País, Marie Claire o GQ, Eduardo Verdú regresa a la ficción con 'La nieve invisible', una novela que confirma su talento para la intriga, y enlaza con maestría el misterio y el drama emocional. En esta historia de secretos enterrados en un pueblo de los Pirineos, explora la culpa, la memoria y las heridas del pasado con gran sensibilidad y ritmo narrativo.

Filosofía para desconfiados David Pastor Vico Ariel 18,90 €

¿Cómo llegamos a pensar que estar solos es una señal de fortaleza? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar del otro si nacimos para hacerlo? ¿Qué papel juega la filosofía, hoy, en este desencanto colectivo? Con humor, ironía y cercanía, David Pastor Vico explora cómo llegamos a vivir de espaldas a los demás y por qué confiar podría ser hoy un gesto político en 'Filosofía para desconfiados'.

Cara de antigua Lucía Baskaran Espasa 15,90 €

'Cara de antigua' es un poemario íntimo que pone palabras a la experiencia de crecer en un ámbito que vulnera los cuerpos y la subjetividad desde la niñez. Lucía Baskaran traza un itinerario de la construcción de una identidad marcada por el amor, el deseo, el género, el aborto, la culpa y la violencia patriarcal. Poemas que encarnan la conciencia de una mujer de nuestro tiempo.

La vida es esto, amor Bely Basarte Lunwerg 19,95 €

'La vida es esto, amor' es el primer libro que recoge los diarios, poemas, canciones y el universo ilustrado de Bely Basarte, una de las artistas más arrebatadoras de los últimos años en España. En sus páginas descubrimos las cicatrices que inspiran sus canciones, los silencios que respiran verdad y una intimidad que nunca antes se había mostrado. Un libro que es una confesión, un refugio y un espejo.

La gata Joan Esculies Edicions de 1984 17,90 €

La protagonista de 'La gata' vive plácidamente en un piso... hasta que se convierte en un estorbo y empieza a encadenar hogares y dueños. Finalmente acaba en la calle, donde es libre, pero debe luchar por sobrevivir. Si cambiamos el perro por la gata del título y el Alaska de hace un siglo por el extrarradio de Barcelona en la actualidad, tenemos esta actualización de 'La llamada de lo salvaje', el clásico de Jack London.

Noticias relacionadas

El camí dels ossos Sergi Ramis Columna 20,90 €

'El camí dels ossos' germinó hace cuatro décadas, en Cachemira. "Un hombre me invitó a entrar en una mezquita para ver tres pelos de la barba de Mahoma", recuerda Sergi Ramis. Aquel encuentro llevó al autor a preguntarse si en Catalunya existía tal devoción y, tras años charlando con expertos y visitando iglesias y museos, plasma ahora la respuesta en esta mezcla de crónica de viajes y reportaje de investigación.