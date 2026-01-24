El lamento de Pol Guasch por su padre

Hay libros que sin avisar se convierten en fundamentales. Por alguna razón sin razón, el boca a boca funciona y el mundo literario habla de ellos. Ocurrió con David Uclés y su 'La península de las casas vacías', está pasando con Lucía Solla Sobral y su novela 'Comerás flores' y todo apunta a que es lo que le espera a 'Reliquia', el libro que Pol Guasch acaba de publicar en catalán y castellano.

Se trata de un lamento y una carta de amor al padre suicidado. Muy en lo que se estila ahora en la literatura, la obra es profunda, aunque transite en una naturalidad que, en realidad, desconcierta, porque el tema es doloroso. Tremendamente doloroso.

La cuestión es que hacía tiempo que no recibía tantas llamadas de los habituales colaboradores del suplemento 'ABRIL' ofreciéndose a escribir de un título, de una historia, de un escritor. Es cierto que Guasch es un autor entrañable. Sencillo, fácil, amable, profundo, sensible y, en este libro, dispuesto a desnudar sus sentimientos con un tema tan personal.

La obra empieza así: "Habría agradecido una nota. Doblada en cuatro, con erratas y palabras borradas, en una hoja reciclada de otro día, en un pedazo cualquiera de papel, en una servilleta vieja, sobre una carta abierta, da igual, una nota antes de hacerlo". Ese hacer era quitarse la vida. Así de simple y cruel para un hijo.

El estilo de Guasch acompaña la historia de forma más sentida. Su escritura es tan desgarrada y fácil que sorprende, pero de qué otra forma explicar el tremendo vacío que uno debe sentir en una situación así. La muerte de un padre siempre es un ahogo existencial. Hay que respirar. El escritor lo hace explicando al padre y relatando su relación. Todo con franqueza. Este libro dará que hablar, además con una buena traducción al castellano de Unai Velasco.