Beatrice Salvioni, ¡calla, mujer!

Beatrice Salvioni no entendió la vida hasta que fue consciente de que era una "malnacida". Como corsés le apretaban las normas y costumbres, sentía rabia bajo aquellas tiras y ballenas que constreñían no sólo su pecho sino sus ganas de vivir. Malnacida es el nombre de su 'alter ego' en la primera novela de esta escritora lombarda que con apenas 28 años escribió una historia (así titulada, 'La malnacida') que le llevó directa al parnaso internacional. El pasado año publica una segunda entrega, 'La malacarne', y el aluvión de traducciones (30) y premios no para de arreciar. Una serie viene en camino.

La comparan con Elena Ferrante por su temática (amistad y amor entre dos muchachas en tiempos del fascismo rampante) pero también con Alberto Moravia, a quien recuerda en su letra minuciosa atenta al más pequeño suspiro. Monza (Lombardía, Italia), 1995, a la vez que se descubría "malnacida", una tarde, hojeando una revista en el salón de peluquería donde su madre se peinaba, leyó una entrevista a Alessandro Baricco: hablaba el escritor de su escuela de escritura.

Tenía 14 años la niña, atenta ya a la literatura, y desde ese día supo que la Escuela Holden era su destino. Pertinaz como la lluvia de abril, trazó un plan hasta llegar a ella. Incluía su licenciatura en Filología Moderna en la Universidad Católica de Milán. De ahí a la Holden en Turín y, con 26 años y un relato, gana el Premio Calvino y el Raduga

Si la relación de Elena y Lila en el cuarteto de Ferrante no fue explícitamente homosexual, la de Francesca y Maddalena de las novelas de Salvioni sí lo es. Pero no es el sexo el asunto primordial que teje las historias, sino la condición femenina. Todo nace de una pregunta que desde niña le obsesionó: "¿Por qué los héroes masculinos son universales mientras que las heroínas femeninas son cosas de chicas?", me cuenta, libre ya de la obsesión.

Una voz arrebatada

Y en el plano real, dos asuntos subyacen en esa necesidad de alzar la voz por las mujeres: 1) La voz femenina arrebatada: "Sí, son muchas las veces en las que mi opinión ha sido menospreciada por ser mujer. Se necesita un esfuerzo intenso para liberarse de ello y decir lo que pensamos, aunque escuches: ¿Qué sabes tú? Cállate". Y 2) Su abuela, que le decía: "Es una pena que hayas nacido mujer y no hombre". "Ella fue una mujer a veces tiránica, como defensa contra un mundo que la había hecho sentir fuera de lugar. Ser mujer no es una carga en sí, pero lo es en una cultura patriarcal que quiere imponer el dominio y la violencia a los hombres y la sumisión y la obediencia a las mujeres, alardeando de una falsa ley de la naturaleza".

La maternidad ideal ("nunca se habla de su lado difícil y oscuro"), la familia consanguinea y la sexualidad binaria son las tres temáticas que se empeña en desmontar. "La homosexualidad ya no es un estigma aquí y hoy, pero la familia tradicional se enarbola como única unión posible contra la degeneración de otras formas de alianza y afecto. Y cuántas distorsiones y engaños se esconden detrás de las fotos familiares con jerséis a juego y todos sonrientes. No, la familia es aquella que tú eliges".

Como antídoto a todo ello y al fascismo, telón de fondo en sus novelas, propone la carcajada, ¿incluso ahora? "Especialmente en un mundo tan aterrador y complejo como el actual: ríete en la cara de lo que te da miedo, para desmantelar su capacidad de asustarte. El miedo es el abono del fascismo, mientras la risa desmantela los sistemas de opresión porque construye una historia alternativa, y eso es lo que nos hace humanos".