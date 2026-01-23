Xavi Lanau, fotógrafo: "Los libros aparecidos antes del cine tenían que ser mucho más descriptivos"

¿Un título impactante para usted?

'El hombre que se enamoró de la luna', de Tom Spanbauer, la historia de un mestizo nacido de una madre india prostituida en el momento donde sin ley se repartían las tierras indígenas los colonos americanos. Se cuenta de una forma muy bella y cautivadora. Me gustó su vertiente 'queer': la extraña historia de amor y sexo entre un 'cow boy' y un indio a lo largo de los años. Hay momentos tremendos donde se vislumbran los problemas de Estados Unidos hoy.

¿Una lectura que relea siempre?

'El retrato de Dorian Grey', de Oscar Wilde. Me gusta su brevedad, lo controvertido del personaje de Dorian, que se ha convertido en un mito moderno, ese ansia de juventud eterna, son temas muy actuales que suceden en la Inglaterra esnob de finales del XIX. Fantástico el tono gótico del relato. No sé si realmente extraigo una moraleja, tal vez lo malvado del individualismo extremo.

¿Un autor especial?

Rupert Everett y su primera novela, 'Hola cariño, ¿estás trabajando?'. Es una novela tipo comedia de enredo con personajes extravagantes y situaciones extremas. Es también corta. Me gusta lo condensado porque tengo la manía de que cuando empiezo un libro lo termino, me guste o no. Esta novela es muy divertida, la acción es trepidante y de un humor ácido que me hizo reír bastante. Es muy absurda, un poco 'trashy', tipo el cine de John Waters.

¿Un clásico que le apasione?

Adoro la idea de Dostoievski como visionario del culebrón. Leer a los clásicos es importante, ya que si han trascendido en el tiempo es porque sentaron bases de la literatura. 'Crimen y castigo' es apasionante por su hiperrealismo. Es como un pintor del detalle. Entiendo que los libros escritos antes de la aparición del cine tenían que ser muy descriptivos para ser realistas y ahondar más en los pensamientos de los personajes.

¿Lo último que ha leído?

'Con luz propia', de Michelle Obama. No soy nada fan de este tipo de literatura, ya que tiene mucho de marketing, pero me atreví. Tiene un poco de libro de autoayuda yanqui, que detesto, y dosis de "buenismo", sobre todo viendo cómo ha ido derivando el Gobierno americano.