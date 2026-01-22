Miquel Aguirre, autor de 'Els plans del Míster': "La lealtad por el fútbol pasa por delante de muchas otras cosas"

El fútbol, más allá de la técnica y la estrategia, también es filosofía, espíritu y una vena propia que caracteriza las distintas maneras de jugarlo. Y el personaje central que nos presenta la nueva novela del bañolense Miquel Aguirre, el Míster, ha sido construido en torno al juego de la picaresca y al pasarlo bien, y a eso de celebrar bien celebrados los éxitos del fútbol cuando se puede.

'Els plans del Míster' (Delicte, 2025), publicada hace apenas un mes y con un proceso de escritura de cinco años, es una novela que sigue a Firmi, un escritor de tres al cuarto y un perdedor que ha tocado fondo tras una vida de saraos, whiskys y un expediente laboral bien en blanco. Con una madre que se harta a copas de champán y un padre que le ha cerrado el grifo y a quien su propio hijo llama "la Bestia", Firmi se ve obligado a acudir a un viejo conocido y célebre entrenador de fútbol, Mingo Prats, conocido como el Míster, que acaba de ser contratado por un club de fútbol de tercera fila. El Míster conoce a todo el mundo, siempre se le ve en los bares más destartalados, es optimista por naturaleza y siempre tiene preparada una anécdota pasada de vueltas para aleccionar a quienes osan contradecirlo. Para Firmi, la entrada en este equipo de fútbol implicará, poco a poco, la aceptación y normalización de conductas poco éticas y planes disparatados entre partido y partido que se urden en bares nocturnos y con excesos de velocidad. El escritor presentará el libro este viernes en la Llibreria 22 de Girona con el acompañamiento del periodista Jordi Grau y el actor bañolense Miquel Torrent, que se encargará de leer fragmentos de la obra.

Los genios de la picaresca

Aguirre ya es un habitual en la renovada editorial Delicte. Allí ha publicado 'Els morts no parlen' (2015) -ganadora del premio Setè cel de Salt y recientemente reeditada con la nueva imagen gráfica de la editorial-; 'Animals dels Marges' (2019) y 'Els cadàvers del candidat' (2020). Las primeras novelas que publicó son 'Després del Tro' (2000) y 'La Cortina de Saca' (2012).

El Míster es la figura central desde la que arranca la novela, y en la que Aguirre se ha inspirado en grandes entrenadores de fútbol como César Luis Menotti, Helenio Herrera o el bañolense Xavi Agustí: "Era un genio de la picaresca y de ver el fútbol más allá de lo terrenal", explica Aguirre.

Con constantes alusiones a canciones y grupos que crean una banda sonora que va desde Neil Young, Frank Sinatra o The Doobie Brothers hasta Bad Bunny y Karol G, el libro adopta rasgos propios de la novela negra, pero sin la seriedad ni el objetivo de quedarse con los tópicos que componen este género. El humor, que según el autor suele verse como un recurso de segunda o tercera categoría, es uno de los objetivos del libro: "Si esto hace que el lector se ría, estaré satisfecho, porque no tenemos muchos motivos para reír actualmente", indica.

El otro gran tema es el mundo del fútbol que, según el escritor, es inseparable de él, ya que procede de una generación que ha crecido rodeada de esta atmósfera, y que le permite abrir la caja de Pandora: "Es un código abierto que te permite hablar de muchas cosas, incluso sin hablar de fútbol, como la corrupción, las trampas o la idolatría del éxito", suscribe. "Asimismo, también te permite hablar de la otra cara: del trabajo en equipo, la generosidad… Es como un microcosmos", ríe. De hecho, el Míster deja muy claro en el libro que el fútbol es como una especie de "cristianismo más moderno", que "proporciona devoción" y al que se acude para pedir protección. "Es una lealtad que no está en discusión y que pasa por delante de muchas otras lealtades, es muy extraña y todavía está por explicar", suscribe Aguirre.

El Míster lo explica en una de sus disertaciones entre jarabes de su naranjada etílica, mientras le hace una lista a Firmi de todo lo que puede cambiar un hombre: de pareja, de partido político, puede apostatar, cambiar de sexo o religión y traicionar a su país. Y remacha, magnánimo: "Pero hay una cosa que este hombre no podrá hacer nunca: cambiar de equipo de fútbol".