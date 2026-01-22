Librería The Secret Kingdoms: Inglaterra en Madrid

The Secret Kingdoms es, desde 2022, la pequeña conspiración feliz de Beatriz Fernández y David Price: traer Inglaterra a Madrid. Entre estanterías llenas de lomos coloridos, dos salas de novedades y un cuarto al fondo donde los libros usados conviven con clubes de lectura, escritores y conversaciones, este matrimonio lo ha conseguido.

Hay butacas victorianas que invitan a sentarse, tomar el té 'and just read', y una pared donde los nombres de la gran literatura anglosajona vigilan la escena 'like old friends'. El catálogo se mueve con naturalidad entre clásicos y contemporáneos, poesía, ciencia ficción, pensamiento, lo 'queer', la infancia y una España contada en inglés que invita a mirarnos desde fuera. Y todo sucede bajo la atención cercana de unos libreros que buscan, recomiendan y encargan libros para que te quedes 'always a little longer'.