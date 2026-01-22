Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Librería The Secret Kingdoms: Inglaterra en Madrid

Desde 2022 es la pequeña conspiración feliz de Beatriz Fernández y David Price

Interior de la librería The Secret Kingdoms, en Madrid.

Interior de la librería The Secret Kingdoms, en Madrid.

The Secret Kingdoms es, desde 2022, la pequeña conspiración feliz de Beatriz Fernández y David Price: traer Inglaterra a Madrid. Entre estanterías llenas de lomos coloridos, dos salas de novedades y un cuarto al fondo donde los libros usados conviven con clubes de lectura, escritores y conversaciones, este matrimonio lo ha conseguido.

Hay butacas victorianas que invitan a sentarse, tomar el té 'and just read', y una pared donde los nombres de la gran literatura anglosajona vigilan la escena 'like old friends'. El catálogo se mueve con naturalidad entre clásicos y contemporáneos, poesía, ciencia ficción, pensamiento, lo 'queer', la infancia y una España contada en inglés que invita a mirarnos desde fuera. Y todo sucede bajo la atención cercana de unos libreros que buscan, recomiendan y encargan libros para que te quedes 'always a little longer'.

