Sospecha, que algo queda

Friedrich Nietzsche, para velar por la emancipación individual; Sigmund Freud, para completarla a través del análisis de las escisiones internas, y Karl Marx, para garantizar la simetría en las reglas del juego social. Cuidadores coetáneos de las tres cosas que hay en la vida: salud (Freud), dinero (Marx) y amor (Nietzsche), su vigencia imperecedera fue defendida a machamartillo por el filósofo francés Paul Ricoeur (1913-2005) –de cuya muerte se cumplen 20 años–, como base del proyecto de la modernidad inconclusa. Conforman, entre los tres, lo que llamó "la escuela de la sospecha".

Ideador de la hermenéutica, a partir de la fenomenología de Edmund Husserl, su origen protestante fue decisivo para la defensa de la subjetividad y de la articulación entre el sentido único y los múltiples sentidos en la libre interpretación de los textos (sobre todo, en su mastodóntica trilogía 'Tiempo y narración'). Desechó, por ello, el relativismo cultural de los posmodernos, cuando, a su juicio, la tarea de la filosofía es persistir en la ética moral y robustecer el rostro del sujeto, escindido desde el racionalismo cartesiano, en los orígenes mismos de la modernidad.

Lo recuerdo menudo y enjuto, con unas gafas casi tan amplias como su propia cara, de habla rauda y en voz baja, y un aura tan austera como aquella aula casi en penumbra de El Escorial, a principios de los 90. Al tiempo que lo entrevistaba, por la publicación de su libro 'Uno mismo como otro', en otro curso de aquel mismo verano, Jean Baudrillard presentaba su libro 'El otro por sí mismo'. Ignoro qué grado de antagonismo manifiesto había entre ambos colegas y compatriotas (Ricoeur había publicado también 'El simbolismo del mal', y Baudrillard, 'La transparencia del mal'); pues, en cuanto ofreció el rotundo titular, "filosofar es lo contrario de seducir con argumentos falaces", y le pregunté quién o quiénes, a su juicio, se dedicaban a ello, él atajó amablemente: "No tengo por costumbre criticar a los demás".

Rearme moral

Lo cierto es que, en aquellos emulsivos y estetizantes lustros no corrían buenos tiempos para quienes, como Ricoeur, vindicaban el rearme moral, el retorno del sujeto y la sacralidad del rigor textual. Eran tiempos, además, en que se diagnosticaba lo mismo que se recetaba…

Para Ricoeur, la filosofía debe persistir en el análisis del quién de las cosas, a donde nunca llegará el carácter meramente descriptivo y explicativo de las ciencias

En aquella penumbra escurialense, no bajaba la guardia: "La filosofía es ética y moral, antes que nada. Por eso, es el guardagujas de cualquier otra disciplina. Al conjunto de las ciencias sólo les incumbe el qué y el porqué, mientras que la ética se pregunta por el quién". Es más: "Sin ética puede haber sujeto, pero no se tratará de un 'sujeto humano', y no es una redundancia. La profunda cuestión del quién de las cosas, o la aborda en un futuro próximo la filosofía moral o ya no la abordará nadie".

Según sus tesis, la ética es, a la vez, filosofía y metafilosofía. "Es imposible que decaiga, porque habita en los intersticios del resto de las disciplinas, como su supervisor ineludible. Su existencia va pareja a la del sujeto; si éste languidece, aquella se reactiva, al menos como deseo. Es necesaria mientras exista el hombre; y, de algún modo, en su decadencia está su auge potencial".

Así pues, para Ricoeur, la filosofía debe persistir en el análisis del quién de las cosas, a donde nunca llegará el carácter meramente descriptivo y explicativo de las ciencias. "La ética ofrece también un rostro para superar la ambigüedad y fisura entre sujeto y objeto", aseveraba. "Debe esclarecer el ámbito del sujeto, que no es otro que quien interroga. Parece un juego de palabras, pero la filosofía se interroga sobre el sujeto que se interroga. Esa es su función, crítica, dramática".