‘No más que viento. Poesía reunida’, de Javier la Beira: una experiencia poética

A veces se tropieza uno con un libro que, a partes iguales, le emociona, le alegra la mañana, le proporciona una experiencia poética. A veces encuentra uno un libro con el que consigue conectar desde el primer verso. Eso me ha pasado a mí con 'No más que viento. Poesía reunida', de Javier La Beira.

La Beira es un poeta que no se toma muy en serio a sí mismo. Bulle en todo lo que escribe una pincelada de humor, de ironía. Siempre he tenido la sensación de que Javier es tímido hasta consigo mismo, y esa es su forma de tomar(se) distancia, de saberse pero no creerse.

Javier La Beira es un poeta de la experiencia. Dicen los cánones que la poesía de la experiencia se caracteriza por su enfoque realista y cotidiano, por la utilización de un lenguaje natural y coloquial para explorar sentimientos y situaciones comunes, por alejarse del idealismo romántico y de lo abstracto. De ese modo, introduce elementos de autoficción y narratividad, a menudo con humor e ironía, recreando vivencias urbanas y personales, buscando una conexión directa con el lector a través de una mirada crítica y reflexiva sobre la condición humana y el paso del tiempo.

Siguiendo estas premisas, Javier La Beira las cumple todas. Es capaz del quiebro humorístico que te arranque una sonrisa, como en el poema 'La deriva': "Tanta neblina y tanta confusión/ en los sótanos de mi sufrimiento./ Tanta mirad al horizonte/ en busca de una paz rotunda:/ la paz insolente de los trasatlánticos./ Tanta palabra oída hasta entonces./ (en un viraje muy brusco,/ mi almirante ha perdido la gorra)./ Y al final, tanta neblina./ Tanta." (página 48). Pero también es capaz de llevar al lector a lo más hondo sin concesiones. Justo el poema anterior, el de la página 47: "¿Cuál el impuesto ahora por abrir la piel?/ ¿Cuál la dádiva por un tatuaje?/ ¿Cuántos pasajes más corresponden?/ ¿A cuánto el mercado amor de valores?".

Riesgos

Llevar lo antipoético al poema es mucho más difícil de lo que parece. La Beira lo consigue, como lo demuestra ese quiebro de la sintaxis de "mercado amor de valores", y lo logra también introduciendo conceptos tan "antipoéticos" como "punto limpio" (pagina 91), riesgos que asume con acierto. Del mismo modo utiliza con gran acierto constantes referencias culturales (el berlanguiano austrohúngaro, por ejemplo), el uso de palabras en francés, inglés o italiano, lengua que usa para un poema completo.

El libro recoge, como indica su título, la poesía reunida de este autor que ha publicado poca poesía. En realidad, dos cuadernillos bien distanciados en el tiempo, uno en 1996 y otro en 2002. Anuncia, no obstante, una nueva entrega que titulará 'El barco Lon'.

Esa poesía conversacional, ese poema tan coloquial, ¿dónde guarda su cualidad, su calidad poética? En el caso de La Beira (cada poeta es un cosmos), en una asombrosa capacidad para el ritmo. Si hay un elemento esencial para que se dé la poesía, sin duda es el ritmo, la transformación de la palabra en música. Y ahí, La Beira, alcanza siempre gran altura.