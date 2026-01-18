RECOMENDACIONES
Los libros recomendados por ABRIL: Sara Torres, Cynthia Ozick y Anna Hope
Esta semana, el suplemento literario de Prensa Ibérica también recomienda 'Los nombres', de Florence Knapp, y 'Tres amigas', de Jesús Marchamalo, entre otros títulos
Sara Torres: "Ser lesbiana es una fuente excepcional de belleza"
María Soto
El pensamiento erótico
Sara Torres
Reservoir Books
21,90 €
Confirmada como una de las revelaciones de la literatura española contemporánea, Sara Torres firma un ensayo para pensar fuera del binarismo heterosexual. Con el propósito de adelgazar las ideas que nos inician en la cultura humana de lo corporal y lo sexual en occidente, busca prácticas gozosas que se alejen de la "fantasía hetero-real", una fantasía identitaria basada en un combate entre opuestos.
Antigüedades
Cynthia Ozick
Alpha Decay
17,90 €
Es 1949, y el anciano Lloyd Wilkinson Petrie, uno de los últimos antiguos alumnos de la Temple Academy, una escuela de chicos cerrada desde hace décadas, se dispone a escribir unas memorias de sus años en aquella institución aristocrática. De este planteamiento surge 'Antigüedades', una de las narraciones más singulares de Cynthia Ozick, en la que se entrelazan mito y manía, historia e ilusión.
Albión
Anna Hope
Libros del Asteroide
24,95 €
Los Brooke se reúnen cuatro días en su mansión inglesa del siglo XVIII para despedir a Philip, el patriarca alrededor del que han orbitado sus vidas. Los secretos y sentimientos que afloran esos días les harán replantearse el papel que cada uno ha ocupado en la familia hasta ese momento. En 'Albión', Anna Hope renueva la clásica novela de casa de campo inglesa y habla también de las raíces del privilegio.
Los nombres
Florence Knapp
Salamandra
22 €
Aclamada como "la mejor ópera prima que se ha publicado en años" y traducida a más de 25 lenguas, 'Los nombres' atrapa desde la primera página. Con una historia tan original como emotiva, Florence Knapp invita a seguir tres vidas posibles que nacen de una sola decisión: cómo llamar a un hijo. Un viaje sobre identidad, destino y el poder de las pequeñas elecciones que marcan toda una vida.
Tres amigas
Jesús Marchamalo
Nórdica Libros
13,95 €
La colección de biografías de escritores que cada año preparan Antonio Santos y Jesús Marchamalo para Nórdica llega con este título a su décima entrega, que la editorial celebra con una edición especial; un homenaje a tres autoras imprescindibles, Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, de las que recientemente se han conmemorado sus centenarios.
Arrels rebels
Agnès Batlle Cros
Ara Llibres
20,95 €
Cuando su hijo le dijo que quería ser payés "como el abuelo", la periodista Agnès Batlle Cros buscó testimonios similares de chicos y chicas de toda Catalunya –del Empordà al delta del Ebro–, jóvenes que quieren evitar que las explotaciones familiares –y con ellas el territorio y la memoria– se pierdan. Pero como refleja en este libro, al desinterés institucional se une la presión educativa para que abandonen el mundo rural.
El jardí adormit
Carla Gracia
Univers
21,90 €
Después del éxito de 'Perfectament imperfecta', la historia de una madre que se hunde, lucha y renace mientras acompaña a su hijo autista, la autora barcelonesa Carla Gracia regresa con otra mujer que trata de volver a levantarse tras ver cómo su vida en Londres se derrumba. Para ello se instala en el Empordà, donde se hace cargo de un jardín. Un relato de superación con el lenguaje de las flores como trasfondo.
- Julio Iglesias, en directo: última hora de la denuncia por abuso sexual, reacciones y su relación con Vaitiare, Miranda y otras mujeres
- Morti: 'He intentado siempre alejarme de la industria y de la ‘no música’, pero a veces el peaje es muy alto
- Jordi Évole: 'Creo que fue injusto lo que se hizo con Iñaki Urdangarin
- Fito y Fitipaldis, valores seguros y calor familiar en el Palau Sant Jordi
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: 'Su fórmula está muy apalancada
- Dónde ver 'Los Domingos Sirat Maspalomas' y el resto de películas nominadas a los Premios Goya 2026
- Las siete esferas' intrigan en Netflix: los misterios y giros de Agatha Christie, en la mirada del creador de 'Broadchurch