Los libros recomendados por ABRIL: Sara Torres, Cynthia Ozick y Anna Hope

El pensamiento erótico Sara Torres Reservoir Books 21,90 €

Confirmada como una de las revelaciones de la literatura española contemporánea, Sara Torres firma un ensayo para pensar fuera del binarismo heterosexual. Con el propósito de adelgazar las ideas que nos inician en la cultura humana de lo corporal y lo sexual en occidente, busca prácticas gozosas que se alejen de la "fantasía hetero-real", una fantasía identitaria basada en un combate entre opuestos.

Antigüedades Cynthia Ozick Alpha Decay 17,90 €

Es 1949, y el anciano Lloyd Wilkinson Petrie, uno de los últimos antiguos alumnos de la Temple Academy, una escuela de chicos cerrada desde hace décadas, se dispone a escribir unas memorias de sus años en aquella institución aristocrática. De este planteamiento surge 'Antigüedades', una de las narraciones más singulares de Cynthia Ozick, en la que se entrelazan mito y manía, historia e ilusión.

Albión Anna Hope Libros del Asteroide 24,95 €

Los Brooke se reúnen cuatro días en su mansión inglesa del siglo XVIII para despedir a Philip, el patriarca alrededor del que han orbitado sus vidas. Los secretos y sentimientos que afloran esos días les harán replantearse el papel que cada uno ha ocupado en la familia hasta ese momento. En 'Albión', Anna Hope renueva la clásica novela de casa de campo inglesa y habla también de las raíces del privilegio.

Los nombres Florence Knapp Salamandra 22 €

Aclamada como "la mejor ópera prima que se ha publicado en años" y traducida a más de 25 lenguas, 'Los nombres' atrapa desde la primera página. Con una historia tan original como emotiva, Florence Knapp invita a seguir tres vidas posibles que nacen de una sola decisión: cómo llamar a un hijo. Un viaje sobre identidad, destino y el poder de las pequeñas elecciones que marcan toda una vida.

Tres amigas Jesús Marchamalo Nórdica Libros 13,95 €

La colección de biografías de escritores que cada año preparan Antonio Santos y Jesús Marchamalo para Nórdica llega con este título a su décima entrega, que la editorial celebra con una edición especial; un homenaje a tres autoras imprescindibles, Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, de las que recientemente se han conmemorado sus centenarios.

Arrels rebels Agnès Batlle Cros Ara Llibres 20,95 €

Cuando su hijo le dijo que quería ser payés "como el abuelo", la periodista Agnès Batlle Cros buscó testimonios similares de chicos y chicas de toda Catalunya –del Empordà al delta del Ebro–, jóvenes que quieren evitar que las explotaciones familiares –y con ellas el territorio y la memoria– se pierdan. Pero como refleja en este libro, al desinterés institucional se une la presión educativa para que abandonen el mundo rural.

El jardí adormit Carla Gracia Univers 21,90 €

Después del éxito de 'Perfectament imperfecta', la historia de una madre que se hunde, lucha y renace mientras acompaña a su hijo autista, la autora barcelonesa Carla Gracia regresa con otra mujer que trata de volver a levantarse tras ver cómo su vida en Londres se derrumba. Para ello se instala en el Empordà, donde se hace cargo de un jardín. Un relato de superación con el lenguaje de las flores como trasfondo.