Editar en las afueras de la metrópoli

Siempre he sentido atracción por lo limítrofe, puede que porque habito en el centro. La centralidad te da la posibilidad de tenerlo todo cerca, al menos más próximo que de un extremo a otro, y con una mirada privilegiada, si te esfuerzas. Quiero decir si no quedas hipnotizado por tu ombligo. Recuerdo aquella magnífica publicación que se editaba en el barrio barcelonés de Nou Barris para el mundo, dirigida por las jovencísimas Cristina Fallarás y Andrea Palet, ahora directora del máster de edición de la Universidad Diego Portales en su Chile natal, 'Revista de Arrabal', que miraba la cultura y la sociedad desde un distrito limítrofe de Barcelona, con unas firmas que ya nos gustaría. Esa mezcla, una zaragozana con una chilena en la Barcelona canalla de los barrios, era fresca, culta y con criterio.

Eso recuerdo cuando recibo los libros de la editorial Las afueras, dirigida desde El Prat de Llobregat por Magda Anglès y Francisco Llorca. Editar desde una ciudad marcada por un río y un aeropuerto, dividida por autovías y carreteras, zonas industriales de servicios y huertos, que desde la llegada de la democracia siempre ha sido gobernada por el mismo partido, la histórica marca del PSUC, en sus nombres cambiantes de Iniciativa o Comuns, marca una personalidad propia.

Editar a las afueras obliga, por suerte, a tener un criterio a contracorriente. Como escriben en la presentación del sello, sus libros son "como señales que indicaran un desvío, para escapar del centro –del canon literario establecido, de la dictadura de la novedad, de lo comercial como único fin– y condujeran hasta las afueras, un territorio extenso en el que descubrir paisajes inéditos y abandonarse a lo inesperado". El último publicado, y que ya tengo en mi mesa, es 'Río de las congojas', un clásico de la literatura contemporánea argentina escrito por Libertad Demitrópulos como "relectura de la colonialidad". Abran el debate.