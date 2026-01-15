Andrea Gaig, propietaria del hotel rural Son Gris: "Leo siempre en papel, en formato grande, y así mis hijos ven alternativas"

Los libros, ¿van con usted desde toda su vida?

Pues sí, leo desde muy pequeña. Mi madre es una loca de la lectura y nos lo transmitió a los hermanos. Leímos todas las sagas literarias infantiles. A los 12 años en el autobús leía un libro de 'Los Cinco', de Enid Blyton, y un señor me dijo: "¿Por qué no lees en catalán?". Me sorprendió mucho, me pareció ridículo.

¿Un autor o autora que le encante?

Joël Dicker. Tengo una relación importante con Ginebra. Mi madre estudió allí, y muchas de sus tramas suceden en esa ciudad. Me gusta reconocer los lugares que el escritor describe. Una forma de inmersión en la lectura.

Entonces, ¿es lectora de 'thriller'?

Me gusta mucho. Me encantó 'Los hombres que no amaban a las mujeres', de Stieg Larsson, y la leí en sueco. Resuelve tan bien las descripciones del clima que llegas a sentir frío mientras lees. Vi las dos versiones que se rodaron en cine, la sueca y la americana. La sueca me pareció genial, los actores, todo. La americana no me gustó nada.

¿Lee biografías?

También. Me gustan las autobiografías, pero me las tengo que creer. He de detectar que lo que cuenta es real. Me gustó mucho 'Memorias de una geisha', de Arthur Golden. Mi hermano vivió muchos años en Japón y me fue interesando la literatura relacionada con aquel país. He leído mucho sobre la 'yakuza', la mafia japonesa.

¿Repite autores?

Sí, he leído todo lo de Freida McFadden, autora de 'La asistenta'. Es médico, cirujana de enfermedades mentales. Las tramas tienen ciertas similitudes, pero el giro final siempre es sorprendente. La descubrí en un quiosco de aeropuerto y en menos de un día la leí, y ya nunca la he dejado. Es una escritora nada relamida.

¿Me da un ejemplo de autor o autora relamidos?

El último libro de Arturo Pérez-Reverte, 'Misión en París', que dice haberse inspirado en Agatha Christie. Toda su obra lo es. Pero me encanta escucharlo en entrevistas.

¿Su formato estelar?

Siempre papel y en formato grande, no bolsillo. Todo el día trabajo con pantallas, por la noche, que es cuando leo, papel y así mis hijos ven alternativas.