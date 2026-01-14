'Un siglo de expolio y abandono de Palestina', de Bichara Khader: Gaza, último acto de una tragedia

"La tragedia de Gaza no es más que una parte de la tragedia palestina más amplia, que es la perpetuación de la ocupación israelí y su política de colonización progresiva", escribe el profesor Bichara Khader, de ascendencia palestina y al que cabe considerar un clásico en el análisis del más largo y sangriento conflicto político en Oriente Próximo.

En 'Un siglo de expolio y abandono de Palestina', explica en menos de 200 páginas, de forma asequible e informada, los rasgos esenciales de una crisis que se prolonga por el largo periodo que va de 1897 a 2025. Más que una nueva historia de la confrontación palestino-israelí es un acercamiento riguroso a la asimetría estructural entre los dos bandos y el poder de contaminación de la matanza de Gaza a escala regional.

Khader hace suyo sin citarlo el viejo aserto de que un pesimista o un realista es un optimista informado

La presentación de los territorios ocupados como una versión 'ad hoc' de colonialismo, de acuerdo con la obra de Patrick Wolfe, "impulsado no solo por una voluntad de control territorial, sino también por una lógica de eliminación" da respuesta a por qué "Israel sigue siendo el único país del mundo que nunca ha declarado sus fronteras". Y explica asimismo por qué no ha reconocido la condición de tierras ocupadas a las conquistadas en 1967, "sino que las reclama como bienes liberados, prometidos por Dios al pueblo elegido de Israel".

Una crisis interminable

La dimensión geopolítica de esa crisis interminable da pie a un examen comparativo del papel de Estados Unidos, en apoyo sin pausa de Israel, y de la Unión Europea, en busca de un desenlace que se resume en la solución de los dos estados. Pero la imposibilidad de los europeos de ser activos en la gestión de la crisis, limitada su presencia en el teatro de operaciones a contribuir varias veces en la reconstrucción de lo destruido, pero nunca en evitar tales destrucciones, se concreta en una idea, no por sabida, menos concluyente para explicar cuanto ha sucedido en la Franja con posterioridad al 7 de octubre de 2023: "El problema de la UE no es su falta de claridad o división, sino su incapacidad para traducir sus declaraciones en acciones concretas".

Hay dosis intensivas de realismo en la afirmación de Khader de que, transcurridos 58 años desde la Guerra de los Seis Días, "puede que ya sea demasiado tarde para lograr una solución de dos estados". Deriva esa afirmación de su convencimiento de que el proceso de Oslo fue un fraude, una idea compartida tanto por analistas palestinos como Edward W. Said -artículos recopilados en 'Nuevas crónicas palestinas' (2002)-, que consideró una trampa los acuerdos de Oslo, como por isrealís de la talla de Ilan Pappé en 'Ten myths about Israel' (2017).

También parece haberse desvanecido para siempre la alternativa de un Estado binacional. La solución de un Estado de apartheid "es firmemente rechazado por los palestinos, los judíos liberales y el sur global", recuerda Khader; la fórmula del no-Estado o expulsión de los palestinos de los territorios ocupados es la opción preferida por la coalición israelí de extrema derecha que encabeza Binyamin Netanyahu. No hay razones para el optimismo, lamenta Khader, que hace suyo sin citarlo el viejo aserto de que un pesimista o un realista es un optimista informado.