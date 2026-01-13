'Arte parece, plátano es', de Laura Revuelta: espíritu crítico

El futuro Museo Carmen Thyssen en Barcelona es una buena noticia, pues contribuye a distribuir el peso del arte moderno y contemporáneo entre Madrid y la capital catalana. No obstante, cuando se supo, la polémica estuvo servida por cuestiones urbanísticas y patrimoniales relacionadas con el antiguo Cine Comedia, donde se ubicará.

Como gesto de acercamiento (en son de paz) a la ciudad, la baronesa impulsó una acción artística colectiva con 500 estudiantes de arte, que intervinieron las butacas del cine para imaginar el futuro museo. Una de las alumnas cubrió un sillón con una solemne tela negra de algodón en la que había bordado la frase: "Ojalá un museo más no me expulse de la ciudad". La iniciativa convirtió el espacio en un laboratorio artístico que evidenció, a través del arte, las contradicciones de la sociedad contemporánea.

En 'Arte parece, plátano es', la crítica de arte y comisaria de exposiciones Laura Revuelta (Madrid, 1965) desgrana las tensiones entre museos firmados por arquitectos, el turismo de masas, el mercado de la vivienda y la expulsión de los jóvenes (y de todo lo que no sean turistas, 'expats' o lo que queda de la burguesía tradicional) hacia las periferias. Al mismo tiempo, sus más de 200 páginas ponen en valor la creación artística como práctica fundacional de la humanidad, en lo que deviene un completo relato de la historia del arte del siglo XXI.

Evidentemente, la narración no empieza en el año 2000. En la historia del arte, lo que ocurre hoy está citando al pasado. Y lo que ocurrió entonces es hoy objeto de escrutinio. "Ni el presente ni el futuro se entienden sin ciertas figuras del pasado", sostiene la autora. La plantación de la semilla del arte conceptual con el urinario Fountain (1917) de Marcel Duchamp, que causó la eterna pregunta "¿qué es el arte?"; la revalidación o la cancelación de las revoluciones estéticas de Pablo Picasso, una vez conocidas sus violentas relaciones de pareja; el fin del arte (al confundirse con la vida) provocado por Andy Warhol al exponer sus Cajas Brillo en 1964.

Lean a Laura Revuelta para cultivar el espíritu crítico; al fin y al cabo, esta debería ser la misión del arte

Todos ellos, y muchos más, son hechos precursores de los NFT ('non-fungible tokens'), el arte generado por IA o, por ejemplo, la venta por 6,2 millones de dólares, en 2024, de un plátano colgado en la pared con cinta americana, obra de Maurizio Cattelan que ilustra la portada del libro.

Rigor académico

A menudo no entendemos el salto que ha dado el tiempo en los primeros 25 años del tercer milenio: de los 90, llenos de promesas y color, al presente, sumido en el desánimo y la tensión de las posturas radicales. El arte ha pasado a entenderse como espectáculo, sus fronteras se diluyen con las de la creación de contenido, a la vez que seguimos hablando de vanguardias en un mundo sin ellas.

Con prosa ágil y rigor académico, Revuelta aporta una mirada contemporánea a todo lo que nos habían contado sobre artistas (hombres, blancos) que eran genios y artistas (mujeres) que obtenían tímidos reconocimientos tardíos. El revisionismo histórico, el género, el cambio climático y el decolonialismo son temas de una guerra cultural de cambios imperceptibles e insuficientes.

Como decía, repartir el centro de gravedad del arte en España es algo necesario. Pero una obra de arte con la plegaria "ojalá un museo más no me expulse de la ciudad" le rompe el alma a cualquiera. Lean a Laura Revuelta para cultivar el espíritu crítico; al fin y al cabo, esta debería ser la misión del arte.