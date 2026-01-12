Daniela Forero, agente literaria: "Trabajas con material muy sensible: el tiempo y la creación de una persona"

Nacida en Colombia, Daniela Forero llegó a España y cursó la carrera de Literatura General y Comparada en la Universidad Complutense de Madrid, la especialidad de Literatura Italiana y Anglosajona, etapa que recuerda con entusiasmo: "Una de las mejores experiencias de mi vida". Tras terminar, hizo el máster de profesorado, movida por su interés por la docencia. Previamente, había hecho un curso con Cristina Oñoro sobre la industria editorial, que trataba de acercar a los estudiantes los agentes implicados en la edición.

"Lo vi tan complicado, me disuadió la competencia del sector", cuenta, pero esa experiencia la marcó profundamente. Más tarde, trabajando como librera en la Feria del Libro de Madrid con Penguin Random House, la disfrutó entre autores, editoriales y conversaciones –"la experiencia de librera también es maravillosa", dice–, hasta que, en septiembre de 2023 se incorporó a la agencia Dos Passos, donde ha ido ganando confianza con el tiempo.

Su día a día es variado: leer, acompañar a autores en cada etapa, negociar con editores, revisar manuscritos antes de enviarlos... "Somos una especie de híbrido entre psicólogas y editoras, además de abogadas de sus derechos", afirma. Cuenta que su relación con los autores es cercana y personal –"los conoces y eso te ayuda a afrontar la obra de una manera muy distinta"–, y que cada manuscrito exige cuidado y honestidad: "Trabajas todo el rato con material muy sensible. Es el tiempo y la creación de una persona".

Observa el mercado editorial con ojo crítico: reconoce que se publican demasiados libros y que "a veces se hacen las cosas con prisa", pero celebra que la industria abra espacio a nuevas voces y que la lectura siga creciendo. Para ella, el trabajo en Dos Passos es un delicado equilibrio entre acompañamiento, edición, estrategia y cuidado humano, donde cada obra merece atención, cada autor se siente protegido y su energía contagiosa y su pasión por la lectura marcan la diferencia.