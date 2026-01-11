SELECCIÓN SEMANAL
Los libros que ABRIL recomienda esta semana: Marta Jiménez Serrano, Juan Manuel Gil y Ken Greenhall
El suplemento de Prensa Ibérica también recomienda los 'Primeros casos de Poirot', de Agatha Christie, y el ensayo 'Igualdad', de Darrin M. McMahon, entre otros títulos
María Soto
Oxígeno
Marta Jiménez Serrano
Alfaguara
18,90 €
En noviembre de 2020, meses antes de publicar su primera novela, la autora de este libro estuvo a punto de morir. Un sábado, en su casa, sin saberlo, ella y su pareja se estaban muriendo. La caldera tenía una fuga y el monóxido de carbono les fue adormeciendo hasta que ella se levantó para ir al baño y cayó desplomada. Cinco años ha necesitado Marta Jiménez Serrano para narrar esta experiencia.
Majareta
Juan Manuel Gil
Seix Barral
20,90 €
Tras más de 30 años como conserje de un colegio, Leo Almada, el Majareta, es prejubilado inesperadamente. Este hecho lo llevará a protagonizar un perturbador episodio. 'Majareta', la nueva novela de Juan Manuel Gil, está compuesta por los testimonios de quienes conocieron a su protagonista. Una obra que hace de la oralidad y del humor su manera de llegar al corazón de esos tormentos que a veces arrastramos toda una vida.
Elizabeth
Ken Greenhall
Lumen
19,90 €
"Obra inquietante" ('The New York Times'), novela anómala y pionera, 'Elizabeth' nos presenta a una heroína de una escalofriante sensualidad, una Lolita gótica, cerebral y sarcástica, cuya prosa aguda y alucinada la hace asombrosamente verosímil. El redescubrimiento de un clásico de terror gótico estadounidense protagonizado por una adolescente asesina y seductora, que está conquistando Europa.
Primeros casos de Poirot
Agatha Christie
Espasa
15,90 €
El secuestro de un niño, el robo de unas joyas, la desaparición de un extranjero, una muerte imprevista, unas llaves extraviadas, una maleta forzada, la destrucción de un nido de avispas, una carta en las manos equivocadas. Estos ocho relatos recogen las primeras andanzas del célebre detective creado por Agatha Christie Hércules Poirot narrados por su fiel amigo, el capitán Hastings.
Igualdad
Darrin M. McMahon
Paidós
25 €
En un mundo lleno de desigualdades económicas, raciales o identitarias, ¿cómo remediarlas si no comprendemos el concepto de 'igualdad'? En este ensayo, Darrin M. McMahon rastrea su historia y sus múltiples significados a través de religiones, doctrinas y figuras clave, y nos ofrece una brillante reflexión sobre la evolución de la igualdad y su impacto en el mundo actual.
Testimonis de tot el món sobre Barcelona
Lluís Permanyer
Ajuntament de Barcelona
25 €
Publicada en 1993 como 'Cites i testimonis sobre Barcelona' y ampliada en 2007 bajo el título '1.000 testimonis sobre Barcelona', llega ahora la edición definitiva de este volumen que recoge opiniones, no siempre halagadoras, de personajes de todo tipo sobre la capital catalana a lo largo de 2.000 años. Una obra imprescindible que Lluís Permanyer entregó "muy ampliada" poco antes de morir el pasado octubre.
Collage per passar el diumenge
Enas Sultan
Jande
19,95 €
"Vaig néixer a Gaza i vaig pensar que era una broma", afirma la autora palestina Enas Sultan en uno de los poemas de esta obra bilingüe árabe–catalán que ha ganado el Premi de Poesia Roissy-en-Brie. Hoy vive en Noruega, pero nunca ha olvidado su tierra y, de hecho, su escritura "es un acto de desafío contra el silencio", en el que aborda temas como la feminidad, el amor, la libertad, el hogar y la família.
