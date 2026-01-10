Los premios que da Planeta están bien ordenados

El Grupo Planeta tiene de largo la mayor lista de premios literarios en lengua española. Cada premio con su jurado, con su metodología, con su público y con su estilo. Existe un director de orquesta que hace que nada chirríe y no quede fuera de registro, Jesús Badenes, pero su batuta tampoco puede estar en todas las sinfonías que se interpretan en una casa tan grande. En esa armonía recurrente a veces sobresale un instrumento por encima de otros, pero no creo que sea por despiste. Lo tienen muy bien organizado.

El último Premio Planeta a Juan del Val está encajado a la perfección en la serie histórica de galardonados, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha cambiado la realidad social de la literatura de este siglo. Siempre fue así. El ejemplo más claro fueron los premios a Jorge Semprún (1977) y a Manuel Vázquez Montalbán (1979). Momentos de transición. Los tiempos han cambiado y ahora la lógica de la opinión editorializante está en los programas de máxima audiencia. Y ahí está Del Val y en la misma casa que el Planeta.

El Premio Nadal a David Uclés guarda esa misma lógica. Un premio muy literario, cuyos seguidores -o sea, compradores- son lectores de novela al uso y no de estrellas de televisión. La coherencia del jurado fue evidente, y la alegría de incorporar al autor de moda en los dos últimos años, con ventas decentemente millonarias por 'La península de las casas vacías', también.

Dicen los que han leído la novela ganadora que tiene un estilo al de Eduardo Mendoza, seguramente porque Barcelona, como ciudad, es también un personaje literario. Además, Uclés es un escritor que cae bien. Su fragilidad física lo hace cercano, que es un aspecto literario. Así que, mientras Del Val encaja como planetario, Uclés lo hace como escritor llamado a ganar el Nadal, y todos tan contentos.