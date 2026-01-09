Libros y Cosas
Ignacio Martínez de Pisón, en el pódcast del suplemento ABRIL: “La familia es el ámbito de la tragedia y de los grandes conflictos”
El escritor, cuyo último libro, ‘Ropa de casa’, una suerte de memorias literarias, refleja los cambios vividos por la sociedad española en las últimas décadas, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960) es escritor de muchos temas, pero hay uno, la familia, y dentro de ella el padre, sobre el que gravita la mayor parte de su ficción. Así lo cuenta, entre muchas otras cosas, el propio autor durante la conversación que esta semana protagoniza en ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Su último libro, ‘Ropa de casa’, publicado en 2024, es un ejemplo más de ello, ya que es un retrato de formación, unas memorias literarias que reflejan los profundos cambios vividos por la sociedad española, que en muy poco tiempo pasa de una rancia dictadura a una democracia consolidada que se integra en Europa.
“La familia es el tema universal y eterno. En la Biblia se hablaba de historias de familia, las tragedias griegas eran historias de familia. Son de esos temas que nos ponen en comunicación a los seres humanos de los lugares más alejados y de las épocas más distantes, siempre hay algo en común en esas tensiones internas. La familia es un gran tema literario porque, por un lado, es una jaula en los momentos de optimismo y felicidad, pero también es un cobijo en los momentos de debilidad. Es el ámbito de la tragedia, de los grandes conflictos, pocos conflictos son tan intensos como aquellos en los que están implicados los lazos de sangre”, resume Martínez de Pisón.
En la charla, el escritor confiesa cómo la pérdida de su padre a los nueve años es algo que lleva arrastrando toda su vida y se ha reflejado, de algún modo, también, en todos y cada uno de los libros que ha ido escribiendo.
Puedes ver el videopodcast completo aquí
