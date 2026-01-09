Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elástica, una librería colaborativa atenta a los debates del presente

Abrió en 2024, en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo de Madrid, para dar al libro un papel activo dentro de este espacio cultural

Interior de la librería Elástica, en Madrid. / EP

Carmela García Prieto

Madrid
Abrió en 2024, en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo de Madrid, para dar al libro un papel activo dentro de este espacio cultural. Gestionada por la Asociación Mapeea, Elástica es una librería colaborativa que ve el catálogo como una declaración: más de mil títulos escogidos en torno a feminismos, pensamiento crítico, movimientos sociales, arte contemporáneo, ecologías, pedagogías críticas y literatura infantil.

Da protagonismo a pequeñas editoriales y a voces disidentes, muy atenta a los debates del presente. Moderna pero acogedora, funciona porque ha sabido hacerse con el cariño del vecindario a través de talleres, presentaciones y colaboraciones con colectivos locales. Cercana, creativa y comunitaria, trata de adaptarse al contexto sin perder criterio, estirando los límites de lo que es hoy una librería de barrio.

Librería Elástica

Calle de San Bernabé, 14

28005

Madrid

