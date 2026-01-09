Elástica, una librería colaborativa atenta a los debates del presente

Abrió en 2024, en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo de Madrid, para dar al libro un papel activo dentro de este espacio cultural. Gestionada por la Asociación Mapeea, Elástica es una librería colaborativa que ve el catálogo como una declaración: más de mil títulos escogidos en torno a feminismos, pensamiento crítico, movimientos sociales, arte contemporáneo, ecologías, pedagogías críticas y literatura infantil.

Da protagonismo a pequeñas editoriales y a voces disidentes, muy atenta a los debates del presente. Moderna pero acogedora, funciona porque ha sabido hacerse con el cariño del vecindario a través de talleres, presentaciones y colaboraciones con colectivos locales. Cercana, creativa y comunitaria, trata de adaptarse al contexto sin perder criterio, estirando los límites de lo que es hoy una librería de barrio.