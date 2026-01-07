Crítica de 'La ciutat incandescent', de Ricard Ripoll: escritores 'fascinés' por Barcelona

Los bajos fondos del barrio chino a principios del siglo XX, el moderno barrio olímpico a finales de siglo pasado y la ciudad globalizada de tiendas de lujo y terrazas actual son algunos de los escenarios barceloneses en los cuales escritores francófonos de todas las épocas han ambientado sus historias.

Se trata de una literatura muy desconocida para los propios habitantes de la ciudad y que ahora Ricard Ripoll (Sueca, 1959), poeta, traductor y profesor universitario, saca a la luz. 'La ciutat incandescent. Barcelona viscuda i escrita en francès' se centra en los libros publicados en los siglos XX y XXI, aunque la fascinación ya se detecta en el XVIII con los románticos que se atrevieron a cruzar los Pirineos, como George Sand, que visitó la capital catalana en su viaje hacia Mallorca en 1839.

Ripoll traza de forma cronológica la lista de escritores que ambientan sus relatos en Barcelona de manera parcial o total, como 'El marge, d’André Pieyre' de Mandiargues; 'El Palace', de Claude Simon; 'Carrer Robadors', de Mathias Enard; 'Barcelona!', de Grégoire Polet, y 'Barcelone brûle', de Mathieu David. Analiza así, a través de la confluencia de esas novelas, cómo las letras francesas han descrito la urbe a partir de prejuicios o imágenes heredadas y también de su experiencia directa. Si bien la mayoría hablan con conocimiento de causa, no es hasta entrado el siglo XXI que unos cuantos se instalan para explorarla, como Grégoire Polet, Frédéric Beigbeder y Virginie Despentes.

Ciudad incandescente

Una de las principales conclusiones del volumen, que se lee como una novela gracias a un relato que se aleja del estilo académico, es que Barcelona aparece retratada como una ciudad incandescente, marcada por los movimientos anarquistas –la Rosa de Foc– que hacen que pasear por ciertos sitios resulte temerario, y también como una ciudad cosmopolita que genera espacios de libertad impensables en Francia en la misma época.

Destaca la figura de Jean Genet y su 'Diario del ladrón', en el que cuenta su periplo por los locales de prostitución homosexual de la Rambla. Según Ripoll, Genet descubre parte de la historia barcelonesa cuando habla del local nocturno La Criolla y de la marcha de las Carolinas en 1932, "una de las pirmeras manifestaciones LGTBI de la historia·.

Algunos escritores, como Henry de Montherlant, autor de 'La petite infante de Castille' en 1929, se hacen eco de la particularidad identitaria de Barcelona, mostrándola como una ciudad que "ama a Francia" y "está más integrada en Europa". Resulta interesante también descubrir una urbe convertida en escenario de novela negra, como en 'Vous souvenez-vous de Paco?', de Charles Exbrayat, publicada el 1958. Este 'polar' sigue los pasos del inspector Miguel Lluji por el barrio chino y aborda el conflicto de la inmigración andaluza en Catalunya.

Ripoll recoge para terminar a dos autores franceses peculiares que publican con seudónimo: Agustina Izquierdo, tras la cual opina que se esconde Pascal Quignard, y Antoni Casas Ros, un Salinger catalán que publica con Gallimard y que habría nacido en 1972 en Perpiñán. Casas Ros es un autor muy literario y culto, influenciado por el surrealismo y admirador de Enrique Vila-Matas, que conoce cada barrio de Barcelona y que, por ejemplo, en el cuento 'Attente' se sumerge en la plaza Reial para reflexionar sobre el fluir incesante de la vida.