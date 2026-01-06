Jaume Villanueva, director de escena: "Leer ‘El Quijote’ es el acontecimiento de mi vida por el que mi padre me pagó"

¿Alguna adaptación teatral de un texto literario que sea extraordinaria?

'Flowers', la extraordinaria adaptación que Lindsay Kemps y su compañía –auspiciado por Oona O’Neill, con David Bowie a la cabeza– realizaron en los años 70 de 'Notre-Dame des Fleurs', la primera novela de Jean Genet, escrita en la prisión de Fresnes en 1942.

¿Un libro de teatro?

'Comedia con fantasmas', de Marcos Ordóñez, y añadiré otro, por amor, 'Un jardín abandonado por los pájaros', del mismo autor. Para que el lector pueda llegar a comprender la calidad del corazón del que es tal vez el más apasionado amante del teatro que haya conocido Barcelona.

¿Me cita alguna escena especial de una novela?

En 'Madame Bovary', de Flaubert, sentí algo extraño al llegar al episodio de la gorra, donde el joven Charles es sometido a escarnio en la escuela de provincias. Me asaltó esa extraña familiaridad incierta del 'déjà vu' advirtiéndome, providencialmente, que los renglones que leía eran párrafos ya leídos en un remoto pretérito. La escena del arsénico en el desván sacudió mi mente.

¿Alguna lectura le ha producido terror?

En 'Crimen y castigo', la brillante crueldad del asesinato de la viejecita. El pánico me obligó a cerrar el libro una y otra vez al llegar al mismo punto. Algo similar me ocurre con Faulkner. Y me paraliza la simple mención de 'A sangre fría'. Me vi obligado a leer la novela más triste de Paco Candel, 'Han matado a un hombre, han roto un paisaje'. Su narrativa es cruel, sin concesiones.

¿Un título de aquí?

'La vida amarga', de Josep Pla. Un señor de Barcelona se unió a los niños aventureros de Twain para salvarme de lo que habría podido ser mi tedioso verano de los doce años. Una gran parte de lo que soy se lo debo a la literatura.

¿Ha leído 'El Quijote'?

Es la novela más triste de todos los tiempos. Mi padre me pagó 500 pesetas por leerlo. El acontecimiento capital que mi vida —parangonando a Borges— dio al espíritu. La segunda parte del 'Quijote' es muy superior a la primera. Todos esos juegos mágicos que se llevan parcialmente en la primera se trasmutan a un modo pleno.