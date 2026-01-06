He venido a hablar de mi libro: Iván Baeza, autor de 'Lo que la tierra calla'

'Lo que la tierra calla' comenzó a construirse en mi cabeza a partir de una idea que no me daba descanso: la muerte de un hijo es el dolor más temido por cualquier madre o padre, un temor que les acompaña desde que el niño nace y que no desaparece durante el resto de sus vidas.

Así llegaron a mi novela tres niñas desaparecidas, un pueblo manchego donde todo el mundo se conoce, un escritor en busca de una historia que contar y un inesperado incidente que pondrá bajo sospecha a los invitados de una peculiar cena, sacando a la luz fantasmas del pasado.

Enrique Solaz, tras el fracaso de sus dos últimas novelas, necesita escribir un 'best seller' y piensa que lo puede conseguir con un 'thriller rural' ambientado en un pueblo manchego, pues se trata de una localización poco explotada en este género y con la que él se siente familiarizado.

Para documentarse y conocer bien los escenarios que quiere usar, su mujer Constanza le organiza un fin de semana en su pueblo natal, donde hace 20 años su hermana Inés desapareció junto a dos amiguitas. Esa pérdida no forma parte de la historia que el escritor pretende plasmar en su novela, pero pronto se dará cuenta de que en los pueblos todo está conectado de un modo u otro.

Así comienza este 'thriller' lleno de giros inesperados, sospechas y secretos que Enrique Solaz y la sargento de la Guardia Civil Inmaculada Vélez van desenterrando poco a poco.

Proceso creativo

Pero 'Lo que la tierra calla' no es un simple 'rural noir'. Quería que el lector acompañara a Enrique Solaz en el proceso creativo de escribir una novela, que pudiera sentir sus miedos, todas sus dificultades, su lucha por conseguir un espacio en el complejo mundo literario.

¿Qué sería capaz de hacer cualquier escritor por conseguir el éxito? Esta pregunta me la he planteado mucho mientras escribía la novela y era algo que necesitaba que tuvieran presente los lectores. ¿Qué sería capaz de hacer yo, tras el esfuerzo imparable de años, si lo tuviera tan cerca como Enrique Solaz?

Al protagonista se le presenta una oportunidad única, en una localización inmejorable y con los personajes adecuados. Tiene la seguridad de que esa historia le catapultará a la fama, pero será una novela de autoficción basada en un 'true crime' que destrozará a su familia de ser publicada.

Alto precio

'Lo que la tierra calla' se articula entre el presente y el pasado de los protagonistas, habla de venganza, de dolor, de secretos enterrados, de la dificultad de perdonar, de la sobreexposición personal en los lugares pequeños donde todos se conocen, de silencios compartidos y del alto precio que, a veces, conlleva contar la verdad.

Miguel Ángel Hernández, en su novela 'El dolor de los demás', nos dice: "Sabía –sé– que la literatura no es inocua y causa daños colaterales, especialmente cuando trata con personas de carne y hueso que no han pedido ser parte de ella". ¿Es lícito que un escritor hable del dolor de los demás? ¿Puede causar la literatura daños irreparables? Si acompañáis a Enrique Solaz en este 'thriller' manchego, lo descubriréis.