La IA no es inteligencia, aunque sea una buenísima memoria

Leyendo acerca de la “inteligencia” artificial he averiguado que, en su modelo actual (habrá otros, más adelante), ese carísimo e invasivo artilugio no equivale a “pensamiento”, sino a “memoria de palabras y frases”, con lo cual lo primero que habría que hacer es llamarle por su nombre, o sea lo que literariamente ella misma se llamaría: “Funes la Memoriosa”. Porque lo único que hacen esas maquinarias digitales es calcular qué palabra suele venir detrás de cada otra palabra, por simplificar un poco.

Almacenando (sin pedir permiso, sin pagar derechos, hay que subrayarlo) todo lo que se ha escrito, y que las máquinas conservan y manipulan y reordenan mediante artes combinatorias, fabrican respuestas que van de unas líneas de cientos de páginas. De hecho, mediante una memoria que deja en mantillas la de Funes, el personaje borgiano, la llamada IA sólo trabaja mediante una simple pero gigantesca combinatoria de palabras y frases almacenadas, o sea ya escritas.

Así llega, como llegó hace poco la del navegador que suelo utilizar, a la conclusión de que Enrique Murillo es el traductor de Jorge Luis Borges. ¿Qué me dice usted? Lo que acaba de leer. Estos errores patéticos no quitan que su capacidad de articular discursos copiados de otros discursos sea notable, hay que admitirlo.

Pero, en primerísimo lugar, y como dicen los especialistas que estudian modelos de maquinarias similares pero no basadas en esos almacenes de palabras escritas, la IA derivada del arte de Funes es totalmente incapaz de innovar. Y es totalmente incapaz de pensar. Sólo recombina, aunque lo hace con gracia y acierto en muchas ocasiones.

Pero ese arte combinatoria no puede escribir, si hablamos de originalidad. La IA jamás nos dará un nuevo Kafka ni un nuevo Borges, ni tampoco un nuevo Poe o un nuevo Cervantes o Góngora o Quevedo. Podrá producir cosas “parecidas” a las obras de todos esos grandes escritores, pero jamás tendrá lo que realmente caracteriza esas obras, que es la novedad absoluta de su visión, lo que llamamos borgiano o cervantino, a través de la escritura.

La IA es ajena a todo eso. La invención le está vedada. Podrán clonar una nueva novela de Danielle Steel , y hasta podemos pedirle que fabrique una novela de Juan del Val escrita por Sonsoles Ónega. Pero que “escriba” la obra de un autor que aun no ha nacido sobre un mundo que aún no existe ni ha sido jamás pensado, me temo yo que no le será jamás posible, al menos usando este modelo de almacenamiento/combinatoria de palabras ya escritas.

Tampoco veo a la IA preparada para traducir. Quiero decir traducir bien, con todos los matices todavía no escritos en el idioma de recepción que a duras penas logra crear el traductor que se enfrenta a novelas que no se adaptan bien al castellano, como la de Thomas Bernhard, por ejemplo. Porque para hacer bien su trabajo deberá conseguir que el español haga cosas que jamás ha hecho, y que por lo tanto no están en ningún rinconcito de esa memoria a la que llaman IA. Nadie más tonto que Funes.