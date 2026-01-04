Los libros que ABRIL recomienda esta semana: Karmele Jaio, Violeta Gil y Begoña Méndez

Corazón de piedra Karmele Jaio Ediciones Destino 21 €

¿Qué hacer con un corazón que lo siente todo? Karmele Jaio se plantea esta pregunta en 'Corazón de piedra', su nuevo libro. A lo largo de estos breves relatos, la autora invita al lector a detenerse, a mirar con más calma lo que nos rodea: la herida, la belleza, la injusticia, la amistad, la vejez, el tiempo. Sus palabras nos interpelan porque nacen de lo vivido, de lo que vemos en los demás y en nosotros mismos.

Andábamos maravillados Violeta Gil Arrebato Libros 14 €

'Andábamos maravillados' es el esperado regreso de Violeta Gil a la poesía. Un trabajo que supone una vuelta a aquello que le provocó el interés por la literatura en primer lugar. Con la voluntad de atender a un deseo antiguo, un amor por las palabras, han surgido estos textos que hablan del mundo en qué vivimos, nos cuestionan, nos atragantan y tratan de movernos.

Místicas Begoña Méndez Wunderkammer 16,50 €

Begoña Méndez propone un recorrido por las obras de las autoras místicas: Beatriz de Nazaret, Margarita Porete, Josefa Tolrà, Hilma af Klint, Simone Weil, Clarice Lispector, Marosa di Giorgio, Chantal Maillard y Anne Carson. Un coro de experiencias trascendentes que resuena desde la Edad Media hasta nuestros días: un linaje de mujeres sabias que encontraron en el arte un lugar propio.

Cartas de Suecia y Finlandia Begoña Martín Lara Menoslobos 20 €

En esta colección de cartas, Begoña Martín Lara nos invita a pasear por Suecia y Finlandia en bici, en tren, en autobús y a pie. En nuestros paseos conoceremos a personajes fundamentales de la cultura de estos dos países, probaremos manjares típicos y, quién sabe, puede que por el camino encontremos nuestro 'smultronställe', un lugar al que siempre querremos regresar.

Malentendido en Moscú Simone de Beauvoir Navona 16 €

Una pareja de jubilados viaja a Moscú para visitar a la hija de él, nacida de un primer matrimonio. En esta historia, Simone de Beauvoir aborda la crisis de pareja, el miedo a envejecer o la sensación de fracaso. Inspirada en sus estancias junto a Sartre en la Unión Soviética, la autora contrapone el entusiasmo de los primeros tiempos con la posterior decepción ante la desaparición de un ideal socialista puro.

Peter i Wendy James Matthew Barrie Males Herbes 24 €

'Peter y Wendy' es un clásico de la literatura universal, pero la mayoría recuerda la versión de Disney pese a que existen múltiples adaptaciones, unas más edulcoradas que otras. Esta nueva traducción al catalán, a cargo de Joana Castells Savall, conserva el espíritu original y viene acompañada de las ilustraciones que Francis Donkin Bedford hizo en 1911 para la primera edición inglesa. Un gran regalo de Reyes.

El gat i les estrelles Jordi Lara Proa 21,50 €

En una tierra devastada por el cambio climático, una joven musicóloga busca a un viejo y famoso compositor desaparecido. Este es el punto de partida de esta "fábula visionaria" que esconde una profunda reflexión sobre el sentido del arte y su importancia en la vida. Colabora Paula Bonet, que recrea ese mundo posapocalíptico con sus ilustraciones, en las que priman los azules y los verdes apagados.