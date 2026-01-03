'The Book', un libro para la eternidad

El mundo se acaba, así que vamos a por el siguiente. De hacer caso a toda la literatura fantástica que hay en el mercado, y sus respectivas series televisivas, estaríamos en el punto final de nuestro mundo, aunque en la ficción todas las historias tengan, afortunadamente, un punto de salvación. Con esa idea, la de volver a empezar, un grupo de locos comenzó a trabajar en 'The Book' (Duomo Ediciones).

No es de un solo autor. Se trata del colectivo Hungry Minds, liderado por Timur Kadyrov, Seva Batischev y Artur Stelmakh, que en 2020 decidieron ponerse a trabajar en el libro que deberíamos preservar para las generaciones venideras, en el caso supuesto de que nos extinguiéramos como los dinosaurios. Y así se ha publicado una obra magna de 400 páginas, 120 euros, más de 700 ilustraciones, unos 80 centímetros de altura y 40 de ancho. Impresiona.

Se trata del tercer proyecto de 'crowdfunding' en inversión de la historia editorial. Según describe Duomo, solicitaron unos 8.000 dólares y la recaudación alcanzó los 2.300.000. Así que estamos ante un libro de libros que explica desde el descubrimiento de la rueda, la evolución de la comida o el desarrollo del arte, además de toda la investigación tecnológica. Han participado científicos, estudiantes, publicistas, editores, etc… Es cuestión de explicar unos cuantos siglos de Historia, tampoco tantos, en relación al planeta.

Es una buena forma de acabar 2025, pero mucho mejor de empezar 2026. Cuando nuestra especie desaparezca, cuando nuestra realidad se funda por lo que sea, todavía habrá futuro. No veo mensaje más positivo para comenzar el año. Y todo gracias a un libro. Admiren el prodigio del que es capaz esa herramienta. Casi estamos hablando de la inmortalidad. El libro es algo caro. Pero la eternidad se lo merece. ¡A por el 26!