Xavier Barberà, editor de Mapa: "Lo que era un hobby empezó a ser la manera de imaginar un futuro bonito"

Fundar una editorial es una decisión vital más que empresarial. Xavier Barberà llegó a ese punto después de una larga trayectoria como director creativo en publicidad, trabajo que le gustaba pero que empezó a mirar con cierta desconfianza. "Te planteas si estás enfocando bien tu esfuerzo intelectual en vender alcohol o atún", resume.

Compartiendo la pasión por la literatura con su prima Glòria Barberà, la idea fue tomando una forma concreta. "Lo que era un hobby empezó a ser la manera de imaginar un futuro bonito", explica. Así nació Mapa, que acaba de cumplir dos años y medio y hoy cuenta con 10 coloridos títulos, un número deliberadamente asumible. "Es una cantidad que podemos defender", señala, convencido de este modelo editorial.

Diagnóstico del sector

Antes de lanzarse, investigó el sector. El diagnóstico era unánime: "Todos me decían que no me metiera". Aun así, Mapa se construyó desde la clara convicción de huir de la superproducción y apostar por el cuidado. Él mismo reconoce que "hay mucha atención en el catálogo, pero también en la marca y el objeto libro".

La experiencia de Barberà en diseño creativo se aprecia, no solo en las ediciones, sino también en cómo se comunican. "Una identidad de marca fuerte era importante, que los libros y contenidos fueran atractivos, bonitos", detalla, subrayando el diseño y la coherencia gráfica como parte de la estrategia para destacar en un mercado más que complejo.

El catálogo, que abre 'Las hojas muertas' de Bárbara Jacobs, se va consolidando como una colección de pequeños hallazgos cada vez más reconocibles. Y es que los libros de Mapa comparten una forma muy humana de interpelar al lector. "Es ficción con vocación de ensayo" porque "tratan de forma muy directa –casi desde la intimidad– temas radicalmente contemporáneos que abren conversación". Ese es, al final, el núcleo del oficio para Barberà: no acumular títulos, sino trazar un mapa legible y honesto, con el que aprender a movernos por la realidad que nos ocupa.