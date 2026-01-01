Santi Rivas, crítico y divulgador de vinos: "Me asusté al reírme de la primera parte de 'Lolita', después me tranquilicé"

¿Una historia diferente a las demás, original?

'Las partículas elementales', de Michel Houellebecq. Me impactó mucho su visión existencial, relaciones humanas incluidas, como un producto más de la sociedad de consumo. Es como novelar la filosofía de Guy Debord en 'La sociedad del espectáculo' con un punto de absurdo de Albert Camus, pero a través de una literatura por momentos humorística, atroz y desoladora, pero optimista. Bruno y Michel son dos versiones del mismo ser humano que se acaban redimiendo en las diferentes formas de amar.

Puestos en lo especial, ¿me da otro título?

'El Mago', de John Fowles, una novela iniciática. La cantidad de juegos mentales y morales que plantea hace que la narración te ponga a prueba constantemente, involucrándote. A mí nunca me ha pasado algo así con un libro. Para mí prevalece la parte mágica que, insisto, se da de manera real mientras lo lees. Su mayor enseñanza es esa: puede que la ficción y la realidad sean lo mismo, es decir, si has visto algo ya se queda en tu memoria para siempre. Lo de menos es si sucedió realmente o no.

Entiendo, pues, que elige las lecturas con pinzas.

Sí, claro. Leer requiere tiempo y el tiempo es algo limitado, no me voy a poner a leer a Pérez-Reverte o mediocridades similares hasta que no acabe con lo interesante.

¿Me cuenta alguna anécdota como lector?

Al empezar otra obra maestra, 'Lolita', de Vladimir Nabokov, me asusté de mí mismo riéndome con el primer tercio de la novela. Me sentía mal porque el protagonista, un pederasta, es realmente salvaje. Vi que se la consideraba una tragicomedia y me tranquilicé. Si tiene esa etiqueta no estoy solo. Que el último tercio de la novela sí que no tiene ninguna gracia, ahí no hay duda, pero el principio tiene momentos de humor negro bastante divertidos.

¿Me recomienda dos libros de vinos? Uno para expertos y otro para neófitos.

Para expertos, 'The Impossible Collection of Wine', solo está en inglés y es carísimo. Es un delirio y me gustaría hacer la edición española. Para neófitos, sé que es horrible lo que voy a hacer, pero es que recomendaría mi primer libro, 'Deja todo o deja el vino'; puede servir para alguien con interés, pero aún poco conocimiento.