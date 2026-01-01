Un 2026 acompañados de Josefina Aldecoa, Agatha Christie y Lorca

Las efemérides literarias no son solo fechas en un calendario, sino oportunidades para volver a leer, redescubrir y dialogar con autores que siguen hablándonos desde otros tiempos y otras latitudes. Gracias a ellas, la literatura se siente cercana, viva y compartida. Este año invitamos a los lectores de ‘abril’ a recordar a Josefina Aldecoa, Dario Fo, Michel Foucault y Noah Gordon, entre otros escritores centenarios, y también a Mary Shelley, fallecida hace 175 años; a Federico García Lorca, asesinado por el bando sublevado hace 90 años, en los primeros compases de la Guerra Civil, y a Agatha Christie, que nos dejó hace 50 años. Todos ellos dieron forma a nuestras ideas, emociones y preguntas con sus obras y ayudaron a construir nuestra identidad cultural.

6 DE ENERO. Planeta entrega en Barcelona el 82º Premio Nadal, dotado con 30.000 euros. Este año aspiran a él 1.207 textos, entre ellos 193 de Madrid, 91 de Barcelona, 168 de Argentina, 66 de México y 54 de Colombia. También se otorga el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán.

12 DE ENERO. Se cumple medio siglo de la muerte de Agatha Christie en Winterbrook (Reino Unido) a los 85 años. Conocida como la dama del crimen y la reina del suspense gracias a obras como 'Muerte en el Nilo', 'Asesinato en el Orient Express' y 'Diez negritos', y creadora de Hércules Poirot y Miss Marple. Además, Jack London nació hace 150 años en San Francisco (EEUU). Se le recuerda por obras como Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje.

13 DE ENERO. Centenario del nacimiento de Michael Bond en Newbury (Reino Unido). Creador del oso Paddington, uno de los personaje infantiles más populares de las letras británicas.

27 DE ENERO. Se entrega en Madrid el 29º Premio Alfaguara, dotado con 175.000 dólares.

1 DE FEBRERO. Se cumplen 175 años de la muerte de Mary Shelley en Londres a los 51 años. Autora de una de las obras más famosas de la literatura occidental: 'Frankenstein o el moderno Prometeo'.

2 DE FEBRERO. Abre sus puertas el festival BCNegra, que se celebra hasta el 8 de febrero con autores como Dominique Manotti, Richard Price, Núria Cadenes y Guillermo Saccomanno.

12 DE FEBRERO. Se falla en Barcelona el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, dotado con 30.000 euros para la novela ganadora.

19 DE FEBRERO. Diez años sin el novelista y ensayista italiano Umberto Eco, fallecido en Milán a los 84 años. Reconocido autor de tratados de comunicación, estética medieval, lingüística y filosofía, ganó popularidad con las novelas 'El nombre de la rosa', 'El péndulo de Foucault', 'La isla del día antes', 'Baudolino', 'El cementerio de Praga' y 'La misteriosa llama de la reina Loana'.

Libros que cumplen 100 años en 2026 Libros que cumplen 100 años en 2026

3 DE MARZO. Tres décadas de la muerte de Marguerite Duras a los 81 años en París. Primera mujer en la Academia Francesa, es autora, entre otras obras, de 'El amante', 'Moderato Cantabile', 'El vicecónsul', 'India Song', 'El dolor', 'El amante de la China del Norte' y 'Escribir'.

8 DE MARZO Centenario de Josefina Aldecoa. Escritora y pedagoga nacida en La Robla (León), fue una voz clave en la renovación educativa y literaria del siglo XX. Entre sus obras se encuentran la célebre trilogía con tintes autobiográficos formada por 'Historia de una maestra', 'La fuerza del destino' y 'Mujeres de negro'.

24 DE MARZO. Se cumple un siglo del nacimiento de Dario Fo. Actor y escritor italiano, ganó el Nobel en 1997 gracias a obras como 'Misterio bufo', 'Tengamos el sexo en paz', '¡Aquí no paga nadie!' y 'Muerte accidental de un anarquista'.

31 DE MARZO. Diez años sin el autor húngaro Imre Kertész, premio Nobel en 2002. Superviviente de Auschwitz, su novela 'Sin destino', que describe el paso por varios campos nazis de un adolescente, es su obra maestra. También destacan 'Kaddish por el hijo no nacido', 'Fiasco', 'Yo, otro' y ensayos como 'Un instante de silencio en el paredón'.

23 DE ABRIL. Día Internacional del Libro. Una jornada clave de la cultura catalana: Sant Jordi. Suele coincidir la entrega del Premio Cervantes, que este año recogerá Gonzalo Celorio.

28 DE ABRIL. Centenario del nacimiento de la escritora estadounidense Harper Lee. Ganó el Premio Pulitzer en 1961 con 'Matar a un ruiseñor', su única obra publicada hasta que en 1995 entregó 'Ve y pon un centinela', que escribió incluso antes de su gran éxito.

11 DE MAYO. Se cumplen 110 años del nacimiento de Camilo José Cela en Iria Flavia (A Coruña). Representante de la literatura de posguerra, fue novelista, periodista y editor de revistas. Académico de la RAE y autor de 'La familia de Pascual Duarte', 'La colmena', 'Viaje a la Alcarria' y 'Mazurca para dos muertos', entre otras obras, recibió el Premio Nobel, el Cervantes, el Príncipe de Asturias y el Planeta.

15 DE MAYO. Comienza el 44º Cómic Barcelona, cita imprescindible del mundo de la historieta. Hasta el 17 de mayo, de 10.00 a 20.00 horas en la Fira de Montjuïc de Barcelona.

29 DE MAYO. Empieza la 85ª Feria del Libro de Madrid, con el humor como tema central. Hasta el 14 de junio en el Retiro; de lunes a jueves, 10.30 a 14.00 horas, y de viernes a domingo, de 10.30 a 15.00 y de 17.00 a 21.00.

Libros que cumplen 75 años en 2026 Libros que cumplen 75 años en 2026

3 DE JUNIO. Centenario del autor estadounidense Allen Ginsberg, una de las figuras más destacadas de la generación 'beat'. Entre sus obras cabe destacar los poemarios 'Aullido' y 'Kaddish', y el epistolario 'Las cartas de la ayahuasca' junto a William Burroughs.

13 DE JUNIO. Se cumplen 125 años de la muerte de Leopoldo Alas, 'Clarín', en Oviedo, a los 49 años. Autor de 'La Regenta', una de las grandes novelas europeas del siglo XIX, sin olvidar otras como 'Adiós, Cordera', es una figura clave del Realismo y el Naturalismo, además del mejor crítico literario del último cuarto del siglo XIX.

3 DE JULIO. Empieza la 39ª Semana Negra de Gijón, reconocido como el decano de los eventos literarios en España. Hasta el 12 de julio.

14 DE JULIO. Comienza el Celsius 232, el festival de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés (Asturias), que finaliza el 18 de julio.

14 DE AGOSTO. Centenario de René Goscinny. Guionista y editor de historietas francés, su mayor éxito fueron las aventuras de 'Astérix el Galo', que publicó junto al dibujante Albert Uderzo. También es uno de los padres de Lucky Luke y del pequeño Nicolás.

19 DE AGOSTO. Se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca a manos del bando sublevado en el camino que va de Víznar a Alfacar. Nacido en 1898 en Fuente Vaqueros (Granada), es el poeta más influyente y el mayor dramaturgo de las letras españolas del siglo XX. Figura central de la generación del 27 con obras de teatro como 'Bodas de Sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba', y los poemarios 'Romancero gitano', 'Poeta en Nueva York' y 'Poema del cante jondo'.

15 DE SEPTIEMBRE. Veinte años sin la periodista y escritora italiana Oriana Fallaci, fallecida en Florencia a los 77 años. Famosa por sus entrevistas (del ayatolá Jomeini a Indira Gandhi, pasando por Marilyn Monroe), vendió 20 millones de ejemplares de obras como 'La rabia y el orgullo', 'La fuerza de la razón', 'Un hombre', 'Inshallah', 'Carta a un niño que nunca nació'...

16 DE SEPTIEMBRE. Hace 175 años nació Emilia Pardo Bazán en A Coruña. Escritora, periodista, crítica, traductora, editora y catedrática, fue una de las introductoras del Naturalismo en España. Su obra cumbre son 'Los Pazos de Ulloa', seguida de 'La madre naturaleza'. Además, es clave su ensayo 'La cuestión palpitante' y su producción cuentística, con relatos como 'El indulto'.

18 DE SEPTIEMBRE. Empieza la 44ª Setmana del Llibre en Català, ya consolidada en el emplazamiento del paseo de Lluís Companys de Barcelona. Hasta el 27 de septiembre.

21 DE SEPTIEMBRE. Se cumplen 160 años del nacimiento del escritor británico H. G. Wells. Autor prolífico que cultivó diversos géneros, es recordado principalmente por sus novelas de ciencia ficción: 'La máquina del tiempo', 'La isla del doctor Moreau', 'El hombre invisible', 'La guerra de los mundos'...

Libros que cumplen 50 años en 2026 Libros que cumplen 50 años en 2026

7 DE OCTUBRE. Comienza la 78ª Feria del Libro de Fráncfort (Alemania), con la República Checa como país invitado. Hasta el 11 de octubre.

15 DE OCTUBRE. Centenario de Michel Foucault. Filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, es conocido por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la sexualidad humana. Además, se entrega en Barcelona el 75º Premio Planeta, dotado con un millón de euros para el ganador y con 200.000 euros para el finalista.

24 DE OCTUBRE. Centenario del escritor y guionista logroñés Rafael Azcona. Comenzó como novelista –creó personajes como el "repelente niño Vicente" y "el señor bajito"– y colaboró en revistas humorísticas como 'La Cordoniz', pero destaca sobre todo su trabajo en películas como 'El pisito', 'Plácido', 'El verdugo', 'La escopeta nacional', '¡Ay, Carmela!', 'Belle Époque', 'La niña de tus ojos' y 'Los girasoles ciegos'.

30 DE OCTUBRE. Se cumple un siglo del nacimiento de Ramon Folch i Camarasa en Barcelona. Novelista, dramaturgo y traductor, fue guionista del popular cómic 'Les aventures extraordinàries d’en Massagran', basado en las novelas de su padre, Josep Maria Folch, y colaboró en la revista infantil 'En Patufet'.

11 DE NOVIEMBRE. Centenario del escritor estadounidense Noah Gordon. Especializado en literatura histórica, logró reconocimiento con la novela 'El médico', completada posteriormente con 'Chamán' y 'La doctora Cole'. También hace un siglo que nació José Manuel Caballero Bonald en Jerez de la Frontera. Poeta, novelista y ensayista, recibió el Premio Cervantes 2012 por obras como las novelas Dos días de septiembre y Toda la noche oyeron pasar pájaros, y poemarios como Las horas muertas, Laberinto de Fortuna y Manual de infractores.

24 DE NOVIEMBRE. Bicentenario de Carlo Lorenzini, popularmente conocido como Carlo Collodi. Escritor, humorista y periodista italiano, recordado por 'Las aventuras de Pinocho'.

28 DE NOVIEMBRE. Abre la 40º Feria del Libro de Guadalajara (México). El país invitado es Italia. Hasta el 6 de diciembre.

4 DE DICIEMBRE. Se cumplen 75 años de la muerte del escritor madrileño Pedro Salinas, en Boston a los 60 años. Integrante de la generación del 27, con obras como 'La voz a ti debida', 'Razón de amor' y 'Largo lamento'. Sus traducciones de Marcel Proust contribuyeron al conocimiento del novelista francés en el mundo hispanohablante.

10 DE DICIEMBRE. Entrega de los Premios Nobel, entre ellos el de Literatura. La lista de posibles ganadores crece año tras año: Haruki Murakami, Liudmila Ulítskaya, Can Sue, Salman Rushdie, Margaret Atwood...

15 DE DICIEMBRE. Centenario del escritor, crítico y editor barcelonés Josep Maria Castellet. Fue director literario de Edicions 62 y presidente de Grup 62, también presidente de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana y decano de la Institució de les Lletres Catalanes. Su amplia producción incluye ensayos fundamentales como 'La hora del lector' y 'Notas sobre literatura española contemporánea', su antología 'Nueve novísimos poetas españoles', sus libros de memorias 'Los escenarios de la memoria' y 'Dietari de 1973' (2007), y su análisis 'Josep Pla o la raó narrativa'.

29 DE DICIEMBRE. Se cumplen 100 años del fallecimiento del escritor checo Rainer Maria Rilke en Montreux (Suiza) a los 51 años. Entre sus obras más importantes figuran las colecciones poéticas Elegías de Duino, Sonetos a Orfeo y El libro de las horas, la novela epistolar Los apuntes de Malte Laurids Brigge y las influyentes Cartas a un joven poeta.