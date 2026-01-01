‘Con e de curcuspín’, de Mario Obrero

Mario Obrero (Madrid, 2003) es un joven y destacado poeta español que irrumpió en el panorama literario con una precocidad notable. Se convirtió en el ganador más joven de la historia del Premio Loewe de Poesía a la Creación Joven en 2021 por su poemario ‘Peachtree City’. Entre sus obras principales de poesía se encuentran ‘Carpintería de armónicos’ (2018, XIV Premio de Poesía Joven Félix Grande), ‘Ese ruido ya pájaro’ (2019), ‘Cerezas sobre la muerte’ (2022, Premio Nacional de Juventud 2023 en la categoría de Cultura) y ‘Tiempos mágicos’ (2024). Presentó dos temporadas el programa de TVE ‘Un país para leerlo’. Con ‘Con e de curcuspín’ (2025), Obrero se aventura en el terreno del ensayo, publicando una emotiva "carta de amor a la diversidad lingüística de nuestro país".

La obra ‘Con e de curcuspín’ es un ensayo que aborda el siempre complejo tema de las lenguas cooficiales y minoritarias del Estado español (asturiano, catalán, euskera, gallego, valenciano) desde una perspectiva reivindicativa y poética, planteado como una serie de "cartas a las lenguas". El título se inspira en una anécdota asturiana ocurrida durante el franquismo: en una escuela de pueblo, un maestro castellanohablante enseña las vocales y, al llegar a la ‘e’, sus alumnos le responden espontáneamente: "la e de curcuspín" (erizo en asturiano). Esta historia se convierte en un símbolo de un país donde las cosas tienen múltiples nombres y donde la lengua materna aflora como un acto natural de resistencia y cariño.

Obrero defiende el valor de estas lenguas no hegemónicas, rechazando la "falacia de la utilidad" que las somete al productivismo y destacando su importancia intrínseca como formas de nombrar la realidad, de memoria y de diversidad. Como una caída del caballo o un anunciamiento, descubrió en EEUU que le recriminasen aquello de "In English, please" al utilizar su lengua materna. La relación entre las distintas lenguas oficiales en España, tal como se refleja en el ensayo de Obrero, es indudablemente compleja y a menudo conflictiva. La obra pone de relieve la hostilidad histórica hacia las lenguas cooficiales, equiparando la persecución sufrida en España con casos como el del galés. El autor señala que optar por una lengua no hegemónica es un acto reivindicativo, y critica la idea del "pensamiento único" y el "idioma único". Se denuncia el "utilitarismo" que a menudo se esgrime contra el aprendizaje de lenguas como el catalán o el euskera.

Diversidad

Sin embargo, Obrero aboga por la defensa de la diversidad lingüística como defensa del lenguaje en general, y de la identidad como defensa de la diversidad, invitando a reflexionar sobre cómo las lenguas son vehículos de la memoria y la cultura, y cómo su vitalidad depende de un reconocimiento estatal y social que a veces resulta insuficiente o incluso hostil.

¿Minoritarias?

El enfoque del ensayo utiliza la poesía y la etimología para acercarse a la problemática, ofreciendo una perspectiva sensible y profunda sobre la necesidad de valorar la riqueza plurilingüe del país. De hecho, el autor ha intentado voluntariamente aprender alguna de esas lenguas "minoritarias". Nuestro pensamiento está conformado por palabras, y cuantas más podamos manejar, mayor será nuestra riqueza, nos viene a decir. Todo ello con el plus de una cultura y un ámbito familiar que han conformado su uso de manera natural frente a la represión que han sufrido. Ese planteamiento, para alguien que no se desenvuelve en ningún bilingüismo, resulta incómodo. El autor lo expresa así: "Menospreciamos un idioma cuando este es variado. Si se prefiere, rico. Lo equiparamos a un balbuceo, un barullo desordenado y agreste. Con la arrogancia de los dramáticos con tricornio". Una obra difícil en su planteamiento, pese a lo que diga lo oficial, que puede incomodar, pero sobre todo hacer reflexionar sobre una cuestión que parecía encerrada en el silencio.

‘Con e de curcuspín’

Autor: Mario Obrero.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2025.