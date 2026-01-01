El fenómeno viral por leer 'La asistenta', ahora llevada al cine

Desde hace un tiempo es habitual observar cómo 'La asistenta' (Suma, 2023) se ha situado en los mejores espacios de las librerías. Siendo un libro publicado hace dos años, mantiene una presencia en los aparadores de genuino 'best seller', a pesar de lo que le ha costado aparecer en los medios, que no en las redes sociales. Explicábamos este verano que los títulos de Freida McFadden, según parece seudónimo, venden en España un ejemplar cada 40 segundos. Multipliquen.

Así se entiende la cantidad de personas que lo leían este verano en piscinas y playas, y que una visita a una librería se convierta en un desfile continuo de personas con este libro o dos en sus manos. Lo cierto es que el fenómeno lector ha pasado sin pena ni gloria por los suplementos de libros de la prensa española, no de las secciones de Cultura, que sí le han dedicado espacio, aunque fuera tarde. Los de cultura somos así de 'pijis'. Hasta que no sale en 'The New York Times', ni caso. Pero este es otro tema.

¿Dónde está el secreto de su éxito? Sintetizo porque tiene sus contradicciones. Los libros de McFadden fracasaron en su visita a editores y agentes literarios hace 10 años. La respuesta es que no interesaban. Así que la autora, se cuenta que es doctora especializada en trastornos cerebrales a media jornada (duden), comenzó a autoeditarse y la cosa fue bien. Tanto que mantiene los derechos digitales, pero no en papel.

Una vez explicado el poco olfato de editores y agentes, la metodología del éxito me la analiza mi librero de cabecera, Xavier Vidal, de No Llegiu. Capítulos cortos, no más de 10 páginas. Que el final del capítulo tenga una incógnita cuya llave esté al principio del siguiente capítulo. Y así hasta el final de la novela. Protagonista muy problemático enfrentado a otro que también lo sea, pero diferente. Fórmula hecha. A escribir.