'Muerte en el Ártico', de Tom Hindle: el auge del ‘cozy crime’

El ‘cozy crime’ vive una época de absoluto auge. El gusto por la novela clásica de crimen y misterio sigue vigente en el lector del siglo XXI, lo que ha permitido la explosión de un género que se aparta del thriller más sórdido o truculento o de su vertiente de tinte social para centrarse en el puro placer que supone resolver el enigma y desenmascarar al asesino, al estilo de los libros de Ágatha Christie o del popular juego de mesa Cluedo. Muchos libros de este tipo optan así por entornos bucólicos o paradisíacos en los que un asesinato pone patas arriba la tranquila vida de los habitantes de un pueblecito o rompe los planes vacacionales de un grupo de turistas. Las opciones son múltiples aunque las reglas de juego suelen estar bastante definidas para el lector: entornos cerrados y un elenco limitado de personajes que constituyen la lista de sospechosos. Estos ingredientes se dan, por supuesto, en ‘Muerte en el Ártico’ (Ático de los libros), la última novela del británico Tom Hindle, al que lector español también conoce por su anterior trabajo, ‘Asesinato en el lago de Garda’ (en la misma editorial).

Un viaje al Polo Norte

La historia transcurre en un dirigible de lujo, el Osprey, que realiza su viaje inaugural al Polo Norte y en el que uno de los pasajeros (precisamente uno de los cofundadores de la compañía propietaria de la aeronave) aparece muerto en su camarote. El escenario responde a la perfección al famoso planteamiento de ‘habitación cerrada’. El personaje principal es la joven escritora Chloé Campbell, que viaja a bordo de la aeronave con un encargo que para ella representa una gran oportunidad laboral: realizar un artículo periodístico sobre el vuelo inicial del Osprey. La muerte de este pasajero, sin embargo, trastoca por completo estos planes y convierte la travesía en un opresivo periplo en el que los acontecimientos (y las relaciones entre personajes) se complican cada vez más.

‘Muerte en el Ártico’ introduce además temáticas muy en boga hoy día, como el ecologismo, el interés por las energías renovables, el cuidado de la alimentación o, en otro orden de cosas, la competencia entre las grandes corporaciones o el incierto mundo laboral al que se enfrentan muchos jóvenes. El libro se lee con interés, aderezado por lo original de su escenario y de su gélido entorno, y con el lector, como es habitual, tratando de anticiparse al desenlace para identificar al asesino antes que Chloé Campbell. Aportaciones como las de Tom Hindle o de la brillante Janice Hallett la auguran un sólido futuro al ‘cozy crime’.