Las mejores fajas de libros de 2025

Leerlo es como enamorarse. Vuelve la Patricia Highsmith española que conmocionó a la prensa, los libreros y los lectores. Brillante, oscura, hipnotizante. Impecable, emocionante, demoledora. Un mando de control inoperativo y un ineludible destino contado a través de una historia imprescindible. Una crítica a la sociedad llena de rock and roll. Sus novelas parecen escritas pasado mañana. Autoayuda contra la autoayuda. Nos hace preguntarnos qué somos y cómo hemos llegado a naufragar en esta orilla tan lejana de la salvación.

Te atraviesa por cientos de puntos diferentes y se te queda palpitando dentro como un cachorro en una madriguera. Nos embarca en un viaje cósmico, extraordinario, revelador. Este es un libro que necesitamos para ahora, pero también podría ser un libro que necesitemos para siempre. Es, sin más, una de las voces femeninas más poderosas que ha dado la literatura española.

Y que te deje ver las ambiguas sonrisas de sus personajes tan inteligentemente resignados a vivir sus vidas. Es el Dostoievski americano. Potente, sin adornos, frontal. Es precisa. Es preciosa. Te ríes a carcajadas y tienes que parar cada pocas páginas para decir en voz alta: "es que es la puta verdad". Una ráfaga mordaz de cientos de balas por minuto. Tan delicada como impúdica, tan clásica como vertiginosamente contemporánea. La novela más adictiva del año.

Un cruce entre 'Reina roja' y 'American psycho'. Una novela de indudable solvencia formal e innegable vuelo estilístico, grande en el cómo y en el qué. Recuerda a Katherine Mansfield. Una torrentera de literatura. Un libro magnífico sobre la tiranía de la felicidad, la esclavitud del personaje creado y la fina línea entre realidad y ficción, y de cómo esta a veces nos sirve para que lo doloroso sea más tolerable.

Lectores, os envidio: hay una novela ingeniosa e inteligente en vuestro futuro. Todavía no ha sido colocado junto a Proust y Céline en el gran canon de la literatura francesa del siglo pasado porque está demasiado vivo y sigue generando ideas. Con su humor fascinante, entre el golpe surrealista, el costumbrismo y la fantasía, esta novela nos cuenta cómo nos buscamos por entre los demás.

Elogiada por Eduardo Mendoza y Alejandro González Iñárritu entre otros, regresa con una conmovedora y original novela. Una maravillosa elegía a su padre a la altura de la que Mallarmé dedicó a su hijo. La exploradora literaria de los miedos del siglo XXI. Una pequeña obra maestra, un libro hermoso y escalofriantemente contemporáneo. Un humorista de la desesperación que se aleja de las tierras convencionales.

Un thriller absorbente; una profunda, lúcida e indispensable reflexión sobre la justicia y la impunidad. Es anárquico y experimental. Es un Proust venido del Este. Prepárate para ser apaleada. Una prosa audaz, rítmica y musculosa. Es simplemente uno de nuestros mejores escritores vivos. Una modestia, una franqueza y una sutileza de observación comparables a las de Chéjov.

Uno de los libros más conmovedores que he leído nunca. Un libro magníficamente escrito, desarmante en su franqueza, a ratos sexy, a ratos divertidísimo. Su escritura se parece al mar: inmensa, misteriosa, profunda y viva. Una novela brillante y profética que atrapa tanto el peso de la historia como la ligereza de vivir. Una Colette posmoderna. Muérete de envidia, Tom Ripley.

Una escritora superlativamente brillante. Un cruce raro y fascinante entre García Lorca y Cormac McCarthy. Pídanme que nombre al mejor novelista vivo que sea al mismo tiempo feroz, valiente, divertido, escatológico, bello, enrevesado y paranoico y será sencillo. No es casualidad que haya sido comparada con Hemingway; en muchos sentidos, lo supera. El thriller que te va a volar la cabeza. Es el Juan Rulfo de Graná.