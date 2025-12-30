Diez novelas 'young adult' para empezar el año

Año nuevo, vida nueva… y libros nuevos. Este enero, los catálogos de novedades llegan cargados de fantasía y romance dispuestos a conquistar el panorama 'young adult'. Una de las apuestas destacadas es 'Imperio en ruinas' (Ediciones B, 23,90 €), la tercera entrega de la saga 'romantasy' de la autora española Lucía Cerezo, que verá la luz el 15 de enero. Junto a ella, aterrizan títulos anglosajones que aspiran a un impacto similar (o incluso mayor), como 'Night Shade' de Autumn Woods (Crossbooks, 20,95 €) y 'Bailando sobre hielo' de Jennifer Iacopelli (Alfaguara, 19,95 €), este último con una adaptación de Netflix ya en marcha. Ambos se publican los días 14 y 15 de enero, respectivamente. Pero hay más.

1. 'Las trece caracolas' Jon Azkueta Castro Crossbooks 504 páginas 18,95 € Fecha de publicación: 14 de enero de 2026

El autor de 'El último amanecer de agosto' vuelve al misterio con una novela en la que presenta una joven protagonitsa que tiene la vida resuelta por la situación económica de su familia. Empieza a gestionar un edificio de apartamentos pero, al llegar al pueblo, todo el mundo habla de una chica que ha desaparecido sin dejar rastro. Allí también conoce a un grupo de amigos que rápidamente la integran como una más, y ese movimiento la llevará a encontrar a una persona escondida bajo un chubasquero amarillo que la amenazará y perseguirá hasta lanzarla a la boca del lobo para resolver el misterio de la desaparición.

2. 'Rojo como sangre azul' Elizabeth Hart Molino 336 páginas 19,95 € Fecha de publicación: 15 de enero de 2026

En las últimas voluntades del difunto rey, la única heredera del trono es una criada que necesitará todos sus recursos e ingenio para hacer valer sus derechos ahora que la corona está en juego. Encontrará en una nota que el rey no murió, sino que fue asesinado, y la ahora joven reina podría ser la siguiente. Ella sospecha de todos los habitantes de palacio, sobre todo de los consejeros y de los apuestos príncipes. Cada uno de ellos oculta un secreto mortal, y precismaente sucumbir a los encantos de los príncipes podría llegar a ser su perdición. Sin embargo, a medida que se acerca la hora de la verdad, la tentación amenaza con hacer añicos su determinación por llegar hasta el final del enigma.

3. 'La chica de mis sueños' Tessa Bailey Titania 320 páginas 19 € Fecha de publicación: 20 de enero de 2026

La serie 'Bellinger Sisters' de la aclamada autora estadounidense acaba con un romance deportivo muy interesante en el que el protagonsita masculino, un jugador profesional de hockey, conoce a la chica de sus sueños de manera casual en un elegante club privado. Después de conocerse y que salten chispas de manera evidente entre ellos, se dan cuenta de que sus padres están comprometidos y que serán futuros hermanastros. Ambos saben que solo pueden ser amigos, pero mantener su relación platónica es cada vez más difícil en medio de todo el drama familiar.

4. 'Los recuerdos que fuimos' Elena Montagud Crossbooks 464 páginas 20,95 € Fecha de publicación: 21 de enero de 2026

Tras el exitazo de 'La soledad de un cielo sin estrellas', la escritora española vuelve al panorama romántico contemporáneo con una novela en la que se evidencia la clásico dicho de "el amor y la amistad son como las flores. Si no se cuidan, dejan de crecer y se marchitan". Es el caso de Jamie, Summer y Noah, que se conocen desde que tienen uso de razón y son los mejores amigos del mundo. Pero a medida que van creciendo, sus sentimientos también lo hacen, y Noah y Summer ven que podrían ser algo más que amigos. Sin embargo el miedo y los sueños se interponen y romperán corazones hasta separar los caminos de los tres. Con el tiempo, se vuelven a cruzar pero ya no son los mismos de antes.

5. 'Balada de fantasmas y esperanza' K. M. Moronova RBA Lit 336 páginas 21,95 € Fecha de publicación: 21 de enero de 2026

La segunda parte del fenómeno internacional de una de las voces cantantes del 'dark romance', K. M. Moronova, promete continuar con la historia del arrasado mundo de Harlow Sanctum, donde el alma del protagonista vaga sin descanso durante cinco años que le han servido para perder la esperanza de cruzar al otro lado. Pero un día de primavera, observa mientras baila al bello fantasma de Ophelia. Ella se mantiene distante, pero cuando le propone unirse a él en un intento por resolver los asuntos pendientes, Ophelia tendrá que enfrentare a los fantasmas que le impiden llegar a la luz.

6. 'El susurro de las estrellas' Cristin Williams Faeris 456 páginas 19,50 € Fecha de publicación: 22 de enero de 2026

Si hablamos de novelas puramente fantásticas nos encontramos con 'El susurro de las estrellas'. En ella, Katya Efremova, una joven poeta anarquista, es enviada a la colonia penitenciaria de una isla. Allí recibe un libro ensangrentado y un mensaje de su madre asesina­da, que la llevan a sospechar que su traslado fue planeado: un poderoso jefe de espionaje la vigila para hacerse con un legendario poder oculto bajo la nieve, capaz de cambiar el destino de Rusia y derribar al régimen bolchevique. En la isla, Katya se alía con Dima Danilov, un aristócrata condenado que halla un manuscrito ancestral sobre la rebelión de Stenka Razin, y con Natasha Bobrinskaya, una bruja marcada por experimentos del Gobierno y forzada a espiar, pero con agendas propias. Juntos, deberán desentrañar un misterio centenario ligado a la historia de Solovetski, sortear traiciones y averiguar si la magia y la poesía pueden avivar la resistencia.

7. 'Todo lo que perdimos' Sloan Harlow RBA Lit 376 páginas 21,90 € Fecha de publicación: 28 de enero de 2025

La nueva novela de suspense romántico de Sloan Harlow pone el foco en una joven que intenta recomponer su vida tras el incendio que arrasó su casa y se llevó a su padre y su música. Atrapada en un trabajo sin futuro y en un pueblo cargado de recuerdos, su duelo da un vuelco cuando recibe una misteriosa donación anónima de dos millones de dólares. En ese clima de incertidumbre, la historia introduce a Logan, su compañero de trabajo que de primeras parece odiarla, pero con quien la atracción resulta innegable y acaba convirtiéndose en un apoyo algo inesperado. Pero cuando River empieza a levantar cabeza, un secreto familiar abre la puerta a lo peor.

8. 'Distance: Directo al corazón' Luna Mason Matchstories 512 páginas 19, 85 € Fecha de publicación: 28 de enero de 2026

La primera entrega de la serie de 'dark romance' de Luna Mason llega a España con un universo donde el amor es tan arriesgado como subir a un ring. En 'Distance: Directo al corazón', una joven asistente legal intenta dejar atrás un pasado que aún le duele para empezar de nuevo en Nueva York, donde espera vivir una vida tranquila lejos del dramatismo y los traumas. Por otro lado, un boxeador que lucha por liberarse de la mafia que impulsó su carrera está amenazado con arrastrarlo de nuevo en el mundo, y quiere ponerlos en peligro. Ambos tendrán que enfrentarse a fuerzas enormes para descubrir si lo que sienten puede sobrevivir a la verdad, la culpa y a los fantasmas del pasado.

9. 'Un lugar sin dioses' Liza Anderson Alfaguara 424 páginas 19,95 € Fecha de publicación: 29 de enero de 2026

Liza Anderson sorprende con una fantasía gótica ambientada en un mundo de brujas donde la protagonista solo tiene dos opciones: cazar o ser cazada. Desde que su madre los abandonó, ha trabajado como camarera para sacar a su hermano adelante, pero su mundo se viene abajo cuando un mago de la Orden de Archeon se presenta en el bar diciendo quién era su madre realmente. Esa pieza hace que todo el puzzle encaje, y ahora será el turno del hermano de seguir los pasos de su madre y convertirse en mago. Pero la protagonista no quiere que lo haga solo, y por eso se embarcan los dos en una aventura llena de magia y peligros.

10. 'Dire Bound. Alma de lobo' Sable Sorensen Ediciones B 648 páginas 24,90 € Fecha de publicación: 29 de enero de 2026

Como una futura nueva tendencia de los 'romantasy', los lobos vuelven a las listas de novedades, esta vez bajo una premisa de "solo aquellos dignos superan las pruebas, y la joven Maryn arriesgará la vida (y el corazón) para ser una de ellos". En 'Dire Bound. Alma de lobo', la protagonista está marcada por el resentimiento hacia una élite guerrera que conecta su mente con lobos gigantes mientras trata de sobrevivir en la pobreza, pero cuando el enemigo secuestra a su hermana, ella aparca ese sentimiento para afrontar las letales Pruebas de la Vinculación, dispuesta a llegar al frente cueste lo que cueste. En los cuatro meses de entrenamiento unida a un lobo salvaje que niega a cmunicarse, varios aspirantes desean verla caer, entre ellos Stark Therion, un instructor frío pero con cierto atractivo. Y, en un ambiente lleno de competencia, la atención inesperada del príncipe no será de ayuda.