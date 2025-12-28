Los libros que el suplemento ABRIL recomienda esta semana: 'Un grito por la infancia de Gaza' y Noemí López Trujillo

Un grito por la infancia de Gaza / Un crit pels infans de Gaza Varios autores Now Books / Ara llibres 20 €

Las periodistas Txell Feixas y Cristina Mas reúnen testimonios, imágenes y voces de casi una treintena de colaboradores –Greta Thunberg, Jordi Évole, Fermin Muguruza, Emilio Morenatti...– que denuncian con nombres y rostros el genocidio de niños palestinos, "un grito [...] que no podemos permitirnos el lujo de ignorar". Toda la recaudación se destinará a ayuda urgente a entidades palestinas.

Cruzar la noche Noelia Palacio Incera Vaso Roto 17,68 €

En este poemario, Noelia Palacio Incera entremezcla el imaginario de los cuentos populares con sus experiencias personales, tanto en su trabajo como psicooncóloga infantil como en las vinculadas a la maternidad. Escrito entre 2020 y 2024, reúne más de 40 poemas en los que se abordan asuntos como el paso de la niñez a la vida adulta, la crianza, las pérdidas o la muerte.

Ese pelo Djaimilia Pereira de Almeida Las afueras 17,95 €

'Ese pelo' es un texto híbrido, a medio camino entre la novela, la memoria y el ensayo, en el que Mila, una joven llegada a Portugal desde Angola siendo niña, utiliza su pelo como hilo conductor para explorar cuestiones como la identidad, la memoria o el racismo cotidiano. El cabello se convierte así en una metáfora de los cruces culturales y, al mismo tiempo, en un personaje más que acompaña a la protagonista.

Me dibujaron así Noemí López Trujillo Ediciones Península 18,90 €

Entre el ensayo cultural y el relato autobiográfico, 'Me dibujaron así' desmonta los discursos que reducen la feminidad a una forma de sumisión. En un mundo acostumbrado a teorizar sobre la masculinidad, este libro de Noemí López Trujillo es una reflexión acerca de cómo la cultura de la violación se asienta sobre el odio a lo femenino, así como una celebración de todo aquello considerado "de chicas".

Desde un bosque lejano Theodore Kaczynski Errata Naturae 22 €

Errata Naturae ha obrado el milagro publicando la primera edición en castellano de 'Desde un bosque lejano', uno de los principales escritos de Theodore Kaczynski, pensador imprescindible para comprender el devenir apocalíptico de nuestro tiempo y la indisoluble relación entre el desarrollo técnico-científico, la destrucción de los ecosistemas y el avance del totalitarismo consumista.

Fletxa, assalt a la ruta Joan Carles Ventura Clandestina 18 €

Tras ganar el Premi Memorial Agustí Vehí 2019 con 'Em diuen Fletxa' y el Premio Valencia Negra 2023 con 'Fletxes desviades', el escritor Joan Carles Ventura regala a los fans de la saga una precuela con el primer caso del detective más flipado de la movida valenciana: cómo se estrenó en el oficio resolviendo el robo de la recaudación de la disco Chocolate en 1987, en plena efervescencia de la Ruta del Bakalao.

Muerte en Enigma Land Eva Núñez Aleva 14,99 €

En Enigma Land todo es posible: investigar un asesinato que ocurre en pleno escenario, formar parte de un juicio o tomar el té en Saint Mary Mead, la cafetería que recrea el icónico pueblo de Miss Marple. Incluso recorrer el recinto a bordo del Enigma Escape, un tren de lujo al estilo del Orient Express, mientras resuelves un juego de escape a contrarreloj.