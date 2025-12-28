Ana Merino, escritora: "Me interesaba indagar el peso de la vida cotidiana y la forma en que esta se fractura"

Hace casi dos décadas fui profesora en un 'college' del estado de Nuevo Hampshire situado en un pequeño pueblo junto a un río que hacía frontera con el estado de Vermont. Recuerdo esa época con muchísimo cariño, y, por esa razón, imaginé 'El camino que no elegimos' en ese paisaje tan especial de la llamada zona de la Nueva Inglaterra. Allí los otoños tienen unos colores increíbles con todas las gamas de amarillos, rojos y anaranjados, y los inviernos están llenos de nieve densa y brillante.

En el verano del 2023 me invitaron a volver a ese 'college' de profesora visitante. Para entonces ya había arrancado a escribir la novela, pero buscaba matizar emociones y muchos aspectos de la trama que sucedían en ese escenario que recordaba con tanto cariño. Aquel trimestre veraniego me ayudó a que mi novela se asentara y a evocar todas las atmósferas de ese lugar tan especial.

Esta es una novela coral en la que vamos acompañando a cinco personajes entre los años 2016 y 2018. En ese tiempo se suceden grandes cambios políticos y circunstancias personales que transforman su realidad. La historia arranca con la escena de la ruptura sentimental de dos de los personajes principales: Connor, un científico que estudia el comportamiento de las plantas, y Juana, una profesora experta en Galdós de origen español. Connor se ha dado cuenta de que ya no está enamorado y ha decidido confesar la verdad y dejar a Juana. El abandono y la culpan marcan los primeros capítulos que se van entrelazando con otros personajes que habitan el pequeño pueblo.

Cambio de rumbo

Me interesaba indagar el peso de la vida cotidiana y la forma en que esta se fractura y nos obliga a cambiar el rumbo de nuestra realidad. Además de Connor y Juana, conoceréis a Cécile, a Marco y a Lieke. Cécile es de origen francés por parte de madre y es experta en Stendhal y anda escribiendo un estudio sobre su ensayo 'Del amor'. Marco es un veterano de guerra reconvertido en policía y Lieke es una investigadora neerlandesa que acaba de terminar una tesis doctoral. Todos se van cruzando en ese pueblo donde está el college y en esas coincidencias se fraguan sus vidas y sus relaciones.

Esta novela está llena de guiños a mi propia experiencia americana, a los lugares que habité y en los que aprendí muchísimas cosas. El lector irá a Iowa City, pasará por Columbus en Ohio, por Pittsburgh en Pennsylvania, por Boone en Carolina del Norte o por la República Dominicana. También viajará por España: Gijón, Madrid, Zaragoza, Panticosa o San José en Almería. Y hará paradas en los Países Bajos, en Rumanía, en Moldavia y en Hong Kong.

Todo es ficción menos las atmósferas de los lugares en los que se construyen las historias. Esos lugares fueron especiales para mí y quise que cobijaran las emociones de mis personajes y las tramas de sus vidas familiares y sus anhelos. Me gusta trazar emociones, definir el amor, respirar con ellos y acompañarlos en su periplo lleno de bifurcaciones, pasiones e impulsos. La vida como un pálpito pleno que nos empuja a continuar los caminos.