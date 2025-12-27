Los mejores estuches de libros para triunfar en Navidad y Reyes

Desde hace unos años las editoriales han decidido reunir obras completas de escritores, sagas y colecciones en ‘packs’ de regalo. Hemos seleccionado una veintena cara a los obsequios de las fiestas navideñas.

'Estuche Sin noticias de Gurb' Eduardo Mendoza Seix Barral 21,90 €

Si atendemos al razonamiento del jurado para otorgarle a Eduardo Mendoza el Premio Princesa de Asturias 2025 –"es un proveedor de felicidad para sus lectores", dice el fallo–, bastaría con esta novela corta para argumentar tal decisión. Este tronchante libro sobre las aventuras de dos extraterrestres en la Barcelona preolímpica ha cautivado a varias generaciones que ahora pueden regalar –o, mejor aún, autorregalarse– una edición ilustrada por José David Morales y presentada en estuche.

'Estuche Eduardo Mendoza' Eduardo Mendoza Booket 32,85 €

Con motivo del Premio Princesa de Asturias 2025 a Eduardo Mendoza, también aparecen juntas en un 'pac'k las aventuras y desventuras de Rufo Batalla, un periodista de segunda línea, y el príncipe Tukuulo, aspirante al trono de Livonia: 'El rey recibe', 'El negociado del yin y el yang' y 'Transbordo en Moscú', tres títulos que recogen con ironía los principales hitos políticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX, desde la Barcelona de los años 70 y el final del franquismo.

'Estuche Penguin Clásicos Vintage' Varios autores Penguin 145 €

Con obras 12 imprescindibles: de 'El Aleph' de Jorge Luis Borges a 'Crimen y castigo' de Fiódor Dostoyevski, pasando por 'Sobre la felicidad' de Séneca, 'Diario' de Ana Frank y 'Una habitación propia' de Virginia Woolf.

'Estuche Jane Austen' Jane Austen Alba 65 €

Concluyen los homenajes a la escritora británica por su 250º aniversario, pero sus novelas perdurarán toda la vida. Esta caja incluye sus mayores éxitos: 'Juicio y sentimiento', 'Orgullo y prejuicio', 'Mansfield Park' y 'Emma'.

'Las voces caídas. Poetas de la República' Varios autores Planeta Cómic 57,90 €

Federico García Lorca, Miguel Hernández y los hermanos Antonio y Manuel Machado cobran vida de la mano de Carles Esquembre, que recrea en tres novelas gráficas sus apasionantes y trágicas vidas.

'Serie La asistenta' Freida McFadden Suma 61,70 €

La adaptación de esta trilogía que ha convertido a su autora –una médica de lesiones cerebrales– en un fenómeno llega a los cines el 1 de enero. Aún hay tiempo para repasar 'La asistenta', 'El secreto de la asistenta' y 'La asistenta te vigila'.

'Lorca. Teatro completo' Federico García Lorca Ya lo dijo Casimiro Parker 164 €

En 2026 se cumplen 90 años del asesinato del autor granadino y qué mejor para ir abriendo boca que esta caja con toda su dramaturgia: 'La casa de Bernarda Alba', 'Yerba', 'Bodas de sangre'... y así hasta 14 libros.

'Literatura de la luz' Pablo d’Ors Galaxia Gutenberg 42,80 €

Sin ignorar lo oscuro de la vida, la literatura de la luz enfatiza la belleza, la bondad y la esperanza. El sacerdote y escritor madrileño es su máximo exponente, como demuestra este 'pack' con 'El amigo del desierto', 'Biografía del silencio' y 'Devoción'.

'Rodeados de...' Thomas Erikson Planeta 58,30€

...idiotas, narcisistas y mentirosos. Más de 10 millones de ejemplares se han vendido de esta serie en la que el autor sueco clasifica a las personas por colores: rojos o dominantes, amarillos o influyentes, verdes o estables y azules o cumplidores.

'Saga Crepúsculo 20º aniversario' Stephenie Meyer Alfaguara 100,95 €

"Es increíble que hayan pasado 20 años y también que solo hayan pasado 20 años", asegura la autora estadounidense sobre su tetralogía ('Crepúsculo', 'Luna Nueva', 'Eclipse' y 'Amanecer'), que regresa a las librerías.

'Cuadernos de trabajo (1955-2001)' Ingmar Bergman Nórdica 55 €

El director de clásicos como 'El séptimo sello' y 'Fanny y Alexander' no concibió estos textos para ser publicados, pero es una suerte que así haya sido pues nos permiten conocer sus rutinas, sus ideas y sus dudas.

'Estuche James Joyce' James Joyce Páginas de Espuma 119 €

Más de 2.700 páginas. Esta compilación de la obra breve del autor de 'Ulises' –cartas, cuentos y prosa breve– asusta, pero la traducción y edición de Diego Garrido y el diseño del artista Arturo Garrido invitan a aceptar el reto sin miedo.

'Estuche Las montañas de la locura' H. P. Lovecraft Planeta Cómic 44 €

Sin H. P. Lovecraft no existirían Alien, La Cosa, Predator... Aquí Gou Tanabe adapta al manga la obra más célebre del autor estadounidense, sobre una misión a la Antártida que se topa con horrores desconocidos.

'De perros y gatos' Alberto Montt Temas de Hoy 38,80 €

Para amantes de los animales, nada mejor que dos libros que cuentan las verdades sin anestesia: 'Solo necesito un gato... para conquistar el mundo' y 'El gran libro de los perros según mi gato'. Las risas están aseguradas.

'Estuche Planeta 2025' Juan del Val y Ángela Banzas Planeta 44,80 €

Para muchos ya es tradición regalar el Premio Planeta en estas fechas... pese a las polémicas. Este estuche incluye la obra ganadora de este año, 'Vera, una historia de amor', y la finalista, 'Cuando el viento hable'.

'Iron Maiden: Infinite Dreams' Varios autores Cúpula 89,95 €

Cumplir 50 años sobre los escenarios bien merece un homenaje como este: una caja con la crónica musical y visual de la legendaria banda de heavy metal. Es una edición limitada de 500 ejemplares numerados.

'Un rincón para enamorarse' Andrea Izquierdo RBA 44,90 €

No es un 'crozy romance' más: 'La mentira más dulce' es la primera novela que se publica en España acompañada de un 'booknook', un set con todo lo necesario para montar una minilibrería. Para disfrutar el doble.

'Estuche La saga de los longevos' Eva García Sáenz de Urturi Planeta 67,70 €

Antes de la 'Trilogía de La ciudad blanca', la autora vasca escribió 'La saga de los longevos' que ha finalizado este año y que ahora reúne en un 'pack' con los tres títulos: 'La vieja familia', 'Los hijos de Adán' y 'El camino del padre'.

'Serie Buenas noches, Punpun' Inio Asano Norma 169 €

Un cofre con los 13 volúmenes protagonizados por el niño con forma de pollo que ha robado el corazón a millones de lectores. Un manga sobre la fragilidad humana, la pérdida de la inocencia y las luchas adolescentes.