Si Sócrates hubiera nacido en este dopamínico siglo XXI, jugaría como él lo hace. La única diferencia plausible es que Andrea Colamedici escribe y edita, no se circunscribe a actuar como sí hizo el indispensable ateniense. Actor y filósofo (Roma, 38 años), Colamedici ha revolucionado el mundo intelectual en este 2025 que declina.

Publicó un ensayo, 'Hipnocracia', que viene a decir que vivimos dopados por la inteligencia artificial, "el instrumento de mayor concentración de poder en la historia de la humanidad". Y corrieron ríos de tinta, porque además planteaba la posibilidad de hacer frente a una maquinaria que absorbe y capitaliza la desidencia: ¡espabilen la conciencia crítica!

El ensayo lo firmaba el pensador hongkonés Jianwei Xun, un absoluto desconocido. Y a los cinco meses de su publicación, el autor reconoce que Xun "non c’è nessuno". Nada, que no existe, que es un producto del filósofo romano que se ha echado una partida con dos robots de IA.

¡Toma ya! Muchos sesudos se sintieron engañados y renegaron de las maravillas que habían escrito sobre tan lúcido ensayo. Pero vayamos a saber quién es Colamedici. Seguidor de las teorías sincréticas del armenio George Gurdjieff, que durante el siglo XX dedicó su obra a demostrar que vivimos en una especie de sueño despierto del que sí es posible sacudirse, y a quien su discípulo hoy considera "el mayor tramposo de la historia del pensamiento", y que a su vez generó la fantástica personalidad del Don Juan de Carlos Castaneda. En el juego está la filosofía.

Filosofía práctica

Dirige Colamedici el Festival del Pensamiento Contemporáneo en Piacenza y es fundador de la Fiesta de la Filosofía en Milán. También se ocupa de los contenidos filosóficos del más antiguo carnaval de Europa, el de Puglia, "una acción política, una práctica de éxtasis y un espacio para explorar la vanidad y la riqueza de la experiencia humana". Creador y director de la editorial Tlon, agencia y 'think tank' filosófico, es profesor en la Universidad de Foggia y en varios institutos universitarios de Milán y Roma, siempre con el mismo propósito: enseñar que la filosofía es un modo práctico de actuar y no un conjunto de teorías.

Era autor de una docena de ensayos de considerable éxito, muchos de ellos escritos junto a su esposa, la también filósofa Maura Gancitano, cuando se le ocurrió jugar a ser Sócrates, Gurdijief y Castaneda a la vez y en el siglo XXI.

Andrea y Maura tienen dos hijas, Enea, 11 años, y Magdalena, 14, que leen y escriben sin presión porque "son increíbles las dos, pero lo correcto frente a un hijo es ser un ejemplo". Así que cuando uno de los dos padres filósofos considera que una lectura concreta les iría bien, el ejemplar empieza a rondar por los lugares más sutiles de la casa, como dejado por un duende.

Nota final: Xun está a punto de impartir un curso en la Accademia di Arti e Nuove Tecnologie de Roma. "La gente ha llegado a asumir como normal que Xun publique sus artículos, y los comparte aunque nadie existe detrás de su nombre", y mientras lo dice echa la mirada atrás en la habitación blanca y rotundamente desnuda desde la que me habla en su casa de Roma. Rosamerón seguirá editando a los dos, a Xun y a Colamedici, de pronta aparición.