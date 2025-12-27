Por un 2026 con libros por donde perderse

Nos gusta más hacer un resumen de la temporada editora en julio. Los libros van así. También es cierto que el fin de un año es un momento significativo. Cerramos 2025 con varios logros significativos. Uno de los primeros es la consolidación del videopódcast 'Libros y Cosas', cuyo éxito ha sorprendido a todos. No hay como hacer proyectos con pasión y sencillez.

Arrancamos el pasado mes de junio y los ya 28 episodios han dejado algunas perlas literarias. Es simplemente una charla con un autor o autora. La cuestión es que el mundo interior de un escritor no es nada simple. Todo lo contrario. El éxito también se ha debido al trabajo conjunto con Inés Martín Rodrigo, escritora, periodista y mujer sensible donde las haya. Una suerte tenerla de compañera en el proyecto 'ABRIL'.

Sólo ella puede escribir un libro como el editado este 2025, 'Otra versión de ti' (Destino), donde lo ha dejado todo. Es mi recomendación para estas fiestas. Una forma de explicar la ausencia de la madre, que tanto la marcó, en colaboración con el lector. Al menos esa es mi sensación. El lector como compañero de un viaje duro. Todo acaba cuando… Tranquila, Inés. Mutis.

El año 2026 será el cuarto del suplemento 'ABRIL'. Unos jovenzuelos que transitamos en un mundo tan cambiante como es el editorial. Sobre todo en tendencias, porque el libro como elemento es el mismo que me leía mi padre de pequeño en la cama con su voz aterciopelada interpretando a los personajes. En eso nada ha cambiado. Y buscamos la excelencia como lo hace en cada número Inma González, la otra pieza del equipo, rigurosa y exagerada en la perfección. ¡Pero qué bien va esa metodología!

Somos muchos más, fundamentales para que esto tenga sentido, pero imposible citarlos. Todos les deseamos un 2026 con lecturas. ¿Existe algo mejor?